嗨出發吧來台東！十大必追夢幻音樂盛事 用旋律陪你沉醉山海

說到台東，你的腦海會浮現什麼？是壯闊的山與無際的海，還是那股能讓人放慢腳步、深呼吸的自在？但除了風景與悠閒，台東還有一個讓人上癮的靈魂—音樂。

在這片土地上，音樂沒有被舞台或牆壁框住，它可能是一陣風吹過稻田時的和聲，是滿天星空下的派對節拍，也是部落營火邊傳來的古老歌謠。旋律就像流動的海風，穿梭在人群與自然之間，讓每一次的相遇都像一場無預期的演出。

多年來，台東縣政府不斷為這座「沒有圍牆的音樂廳」注入驚喜，從流行巨星的演唱會、原民部落的深情吟唱，到電音派對與跨界藝術表演，音樂早已成為這片東海岸最獨特的語言。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出近一年「台東必追十大音樂盛事」，從今年9月13、14日大咖雲集的「嗨！出發吧來台東」，到歲末最熱力四射的台東跨年晚會，一路串起十場音樂狂歡。這些只有在台東才能聽見的旋律與故事，將帶你走進山海之間的節奏，用音樂記錄一年最難忘的旅程。

No.1 台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會

台東縣政府提供

台東縣政府提供

一提到台東，腦海中浮現的，絕對少不了天空飄滿的絢麗熱氣球！白天，鹿野高台草原上人潮湧動，大家屏息期待升空的那一刻；夜幕低垂時，巨型熱氣球在黑夜裡依序點亮，化身成一顆顆會發光的星球。隨著音樂響起，無人機在空中排演圖案，接著煙火綻放，整片夜空瞬間成為巨型畫布，視覺與聽覺的震撼，讓人直呼：「無人機超美超壯觀」、「支持台東觀光發展，好山好水好好玩」。

2025年更迎來熱氣球嘉年華15週年，首次聯手「哆啦A夢」，可愛的造型球一登場就收割無數粉絲的心。雖然因天候取消部分場次，但仍吸引超過68萬人次朝聖；閉幕光雕音樂會更湧入4萬名觀眾，在滿天光影與音樂交織下，為這個夏天刻下最難忘的夜空記憶。

No.2 池上秋收稻穗藝術節

台東縣政府提供

台灣好基金會提供

在金黃稻浪間歌唱的池上秋收藝術節，每年都是一場與自然共舞的盛宴。2024年，因颱風逼近下起大雨，田馥甄與許富凱仍堅持留在舞台，田馥甄甚至因地面濕滑二度拐到腳，仍唱完整場演出，讓觀眾相當動容；她更說：「沒有雨水，農作物就不會成長，就不會豐收了。」這種與大自然共處的態度，加上歌手與觀眾一同淋雨聽歌的場景，成為網路聲量最高的焦點，「好美的馥甄簡直是女神」、「短髮美美的，我的偶像辛苦了」。

帶著這份與大自然共處的記憶，2025年的秋收藝術節將在10月25、26日再度登場。今年，優人神鼓將攜手金曲歌王桑布伊，推出全新作品《我回來了─做一部作品給自己的靈魂！》鼓聲如大地心跳，母語歌聲如山谷回響，當兩者在金黃稻田間交錯，將帶領觀眾進入一場土地與靈魂的對話。這不只是一場表演，而是一段回到初心的旅程，讓人期待再一次在田野裡被震撼與撫慰。

No.3 台東最美星空音樂會

台東縣政府提供

台東縣政府提供

想要體驗不一樣的音樂會氛圍？那就一定不能錯過台東的「最美星空」系列。自2018年起，這場沒有圍牆、沒有固定舞台的音樂盛宴，就以大自然為背景，把最純粹的夜空當作舞台布景。當繁星在乾淨清澈的夜空中閃耀，音樂響起的瞬間，旅人彷彿走進一幅會呼吸的星空畫卷，網友讚嘆，「這裡的星空無光害、無霧霾，宛如自然畫布」。

2025年活動從5月一路延續到8月，共規劃八場大型音樂會。光良、曾沛慈、艾怡良、拍謝少年等歌手輪番登場，舞台遍布金樽沙灘、八仙洞、綠島人權紀念公園等，每一站都有不同的自然景致，觀眾能在銀河下、海風中、甚至島嶼的歷史氛圍裡，邊聽音樂邊仰望星辰，為這個夏天留下只屬於台東的浪漫記憶。

No.4 月光．海音樂會

台東縣政府提供

台東縣政府提供

當月光灑落在太平洋上，「月光．海音樂會」最具代表性的場景便展開了。這場隸屬於東海岸大地藝術節的夏日盛會，每年都在都歷園區舉行，舞台正對著大海。夕陽沉入海平面、月亮緩緩升起時，音樂與浪濤在海風中交融，讓人真切體會到「慢生活」的迷人之處—簡單卻令人難以忘懷。

這不僅是一場音樂表演，更像是一場與自然同頻的相遇。現場還設有融合慢食文化的創意市集，從小農食材到手作攤位，搭配著音樂氛圍，讓人邊品味在地風味，邊沉浸在東海岸的悠然時光。網友形容「原來真的有美到哭這種事」、「真的會被月亮與大海感動，喜歡台東的美」。

No.5 嗨！出發吧來台東

台東縣政府提供

台東縣政府提供

如果台東的陽光、海浪聲和稻田是它最動人的外衣，那麼音樂，就是注入靈魂的心跳。2025年的「嗨！出發吧來台東演唱會」，將國際地標化為無圍牆舞台，9月13、14日連續兩晚登場。當夜色降臨，浪聲與旋律交織，氣氛在層層堆疊中推向高潮。

回顧2024年，煙火表演、Energy與動力火車的演出曾掀起滿場熱烈話題，不少網友在社群上直呼，「看起來破百萬的煙火，真的是愛了愛了」、「認真覺得這兩天跟跨年一樣精彩，全A咖從頭嗨到尾」，也讓人更加期待今年會帶來什麼驚喜。

台東縣政府提供

台東縣政府提供

2025年卡司全面升級，從三大金曲歌后徐佳瑩、戴佩妮、楊乃文，到周湯豪、Marz23與玖壹壹，第三波陣容更驚喜加入金馬影后李心潔、青春男團Ozone，以及能量滿滿的八三夭。實力唱將與人氣偶像同台，將舞台能量推至最高點。現場還規劃after party，特別邀來「國語作業簿–DJ YU」帶來一小時華語金曲串燒，把現場瞬間變成全台最大的KTV舞池。

這不只是一場演唱會，而是一個與台東同頻共振的夜晚。當旋律隨著東海岸的風流動，全場觀眾揮舞雙手、大聲合唱，音符化為記憶，把台東的夏夜寫進心裡，成為會被一次次想起的片段。

No.6 台東跨年晚會

台東縣政府提供

台東縣政府提供

台東的跨年沒有高樓大廈與水泥叢林，取而代之的是無邊無際的星空與迎面而來的海風。當音樂一首接一首響起，舞台燈光與觀眾吶喊交織，夜晚瞬間成為全台最大的「無圍牆KTV」。

2024年以「東漂去旅行」為主題的活動，公布首波卡司便掀起話題。MC HotDog與頑童MJ116率先炒熱期待，洪佩瑜、李權哲、熊仔、JADE等新生代接力登場，熱度一路延燒。跨年夜當晚，更吸引超過5.5萬人擠爆海濱公園，聲浪與人潮都推向高點。

午夜零點，縣長饒慶鈴帶領全場倒數，隨後240秒競技式煙火點亮夜空，火光映照海面與人群，驚呼聲不絕於耳。這一幕更洗版社群，網友直呼「誠意滿滿的跨年煙火超厲害」、「在這片天空下抬頭望，一整片都是煙火」。

而當煙火落幕，許多人選擇留下迎接第一道曙光，從繁星到日出的交替，讓「跨年接日出」成為東海岸最獨特的年節儀式。也因此，今年的跨年更令人期待，究竟又會有哪些驚喜卡司、燦爛煙火與海岸曙光，為台東寫下新的跨年精彩。

No.7 東浪嘉年華

台東縣政府提供

台東縣政府提供

如果你熱愛陽光、沙灘和海邊活動，那麼「東浪嘉年華」絕對是必去的夏日盛典！白天，從巨型風箏、親子沙雕，到SUP龍舟、風浪板、沙灘排球，一場接一場的活動，把整片海岸線變成最嗨的遊樂場。

入夜後，DJ與樂團輪番登場，現場立刻化身超大型舞池。即使2025年5月活動遇上大雨，數萬人仍熱情不減，淋著雨盡情搖擺。參與表演的歌手蔡健雅壓軸開唱後表示，對於觀眾不畏風雨、雨中熱烈合唱的畫面，她感到格外震撼。網友紛紛直呼：「這次台東最難忘的，就是暴雨中在沙灘上聽團了」、「反而更瘋、更青春，好像回到學生時代那種熱血」、「第一天被大雨搞的亂七八糟濕答答，真是太好笑、好瘋好愛」。

運動比賽加上音樂派對，「東浪嘉年華」就是夏天最潮的海邊盛會！重點是全程免費，直接揪朋友來台東，一起在陽光和海浪裡嗨到翻，享受最熱血的夏日回憶。

No.8 PASIWALI 原住民族音樂節

台東縣政府提供

台東縣政府提供

在台東森林公園，每年都會上演一場把音樂和世界串連起來的盛會。名稱「PASIWALI」取自阿美族語「往東方」，象徵太陽升起的地方；2025年12月13、14日將迎來第八屆，這個從台東出發的音樂節，早已成為亞洲原住民族交流的重要平台。

2024年現場湧入逾2萬名觀眾，阿爆、黃宣、舞思愛與紐西蘭、夏威夷團隊同台，氣氛熱力四射。百人勇士舞、百人百合舞齊步震響，全場隨鼓聲與吶喊共振，讓人能完全沉浸在原民文化魅力中。縣長饒慶鈴也親自到場，她強調台東是全國原住民族人口比例最高的縣市，縣府會持續推動在地音樂與世界接軌，「希望用原住民的樂舞與世界打招呼」，並期盼活動能成為固定年度盛事。

因為每屆都能看見不同文化能量的碰撞，PASIWALI被視為台東送給世界的一張邀請卡，用音樂打開對話，讓大家感受這片土地最原始、最動人的力量，有網友回憶「很喜歡這樣風味的音樂活動」。

No.9 藍海生活節

翻攝FB／藍海生活節

當一道道水柱隨著音樂躍動，燈光在湖面劃出絢爛色彩，台東活水湖瞬間化身為會發光的夢幻舞台。這就是「藍海生活節」的魅力，把音樂搬上湖面，讓歌聲和水舞一起閃耀。

2025年的藍海生活節於9月26日到10月6日登場，正好遇上中秋連假，不少人早已準備把台東排進假期行程。活動以「台東藍」和「慢生活」為主題。白天可以划獨木舟、體驗帆船，享受清涼又自在的水上時光；晚上就坐在湖畔，看著水舞隨節奏舞動，聽著歌手熱情演出，氛圍浪漫又熱鬧，網友表示「台東的活動舉辦越來越好玩」、「喜歡水舞秀表演的」。

過去活動內容還曾加入永續手作、海洋保育教育，讓嘉年華在好玩之外，多了一層與環境共好的意義。

No.10 台東電音派對

台東縣政府提供

台東縣政府提供

誰說電音只能在夜店？台東電音派對就是要打破想像，把森林公園變成超大的戶外電音現場。2025年最吸睛的，就是韓國爆紅的「電音和尚」日進大師登台，他把佛經融入電音，帶著全場樂迷一起高舉雙手合十，誦經、木魚節奏齊發，現場瞬間掀起「千人求佛」的奇景，畫面震撼又瘋狂。

不只如此，台灣DJ Janice和金曲歌手葛西瓦同台跨界，把派對熱力推到最高點；藝人鼓鼓更在演出後於社群分享「很蹦的一晚」，引來大批粉絲留言，創下聲量高峰，「DJ鼓好好看呀」、「DJ鼓真的帥爆！喜歡這個能量」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年08月19日至2025年08月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

台東看星星必去！鹿野高台、加路蘭、星星部落 盤點10大絕美星空景點

2025雙北免費玩水景點TOP 9！安全便利、家長口碑推薦的夏日消暑勝地

2025全台人氣新飯店TOP 10！度假氛圍、航空景觀、360度無邊際泳池太夢幻

2025叭叭嘉年華8/23免費入場！演出陣容、限量周邊、市集一次攻略

告別都市喧囂！長濱慢活之旅 運動、美食、心靈洗滌一次滿足