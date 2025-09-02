聽新聞
住宅區騎樓停放機車 基市規畫開放2路段

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市大慶大城社區去年底疑因住戶發生糾紛，有人檢舉巷弄騎樓有機車違停，令居民感到困擾。本報資料照片

基隆市舊式集合住宅區多未規畫機車停車空間，民眾習慣停放騎樓，近期頻遭人檢舉，引發民怨。市府交通處表示，已規畫2處路段的騎樓，在不影響行人通行與公共安全前提下，開放騎樓停放機車，緩解住宅區民眾停車困擾。

基隆市中山區大慶大城社區中和路168巷13弄的騎樓，去年底有人向警方檢舉機車違停，員警到場開百張舉發單。住戶說，住了20、30年，機車一直是這樣停，過去相安無事，疑因有住戶發生糾紛，用檢舉手段造成大家困擾。

基隆市議員施偉政表示，市府先前公告騎樓可停放機車區域，大多位在商業區，住宅區才是真正需要把機車停放在騎樓區域。

施偉政舉大慶大城為例，早期推案沒有規畫完善停車空間，公寓住戶摸索出找騎樓停機車的潛規則，倒也相安無事，因發生檢舉事件，停車又成了居民的共同困擾，去年底接獲陳情後，要求市府研議對策。

交通處指出，經過市府騎樓專案小組踏勘，評估騎樓若停放機車，淨寬是否足供行人通行、牽行機車通道是否順暢，及當地居民使用習慣及公共安全等因素後，決定新增2處住宅區騎樓開放停機車。

市府表示，騎樓開放停車政策將與「綠腳丫」友善行人空間政策同步推動，設有綠腳丫標誌的騎樓區域，屬行人專用通行空間，不得停放機車，違者取締，保障行人通行權益。

