蔡英文故鄉擬設風電 遭疑偷跑

風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，業者昨辦第3場說明會，枋山鄉、獅子鄉約40人到場高喊「保護家園，拒絕『瘋』電」，質疑業者偷開工，業者稱是測試計畫。屏縣府表示，未接受相關申請也未同意，將展開調查。

屏東枋山鄉楓港村是前總統蔡英文故鄉，屏盛公司提出風力發電計畫，環境部今年3月開第1次環評初審會議，目前申請送件展延中。業者首次開說明會並無明顯反對聲音，第2次說明會就爆發爭執，昨在楓港村德隆宮廟前第3場說明會，居民高聲抗議。

獅子鄉楓林村長宋銘德說，風機雖設枋山，卻是獅子鄉排灣族傳統領域，影響最大是獅子鄉沿台9線部落。

「請中央不要再准許風力發電。」反對風力發電自救會長王光盛氣憤地說，風電影響農業、生活，破壞大自然，每年經過的國慶鳥也會離開，近期一名不認識的男子晚間找上他說「要給你樓梯下」，懷疑和他反對風電有關聯，他向警方報案，也請民進黨給百姓一條路走。

業者原規畫設10座陸域風機，其中1座距離獅子國中僅500公尺，業者6月說明會上稱會撤掉，改設9座，但村民卻發現獅子國中附近的預定地正開挖整地，還設基座，質疑「為什麼案子沒通過就動工？」

屏盛公司執行長許嫺音解釋，開挖是因委託工研院設置測量儀器做落山風的資源調查，半年後就會恢復。該公司專案經理陳立昂說，9座風機周邊82戶，受訪支持比率7到8成，地主有6成以上同意設置；獅子國中旁的調查計畫，都有與地主、種洋蔥的農民談好補償措施。

屏縣府表示，無論該公司是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請，業者已涉及農地違規使用，相關單位會盡速稽查處理，縣府從未同意此案開發，一定會確保居民權益。