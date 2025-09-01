快訊

宜蘭情人節3天吸引13.2萬人次 如夢似幻燈飾美景續亮至9月底

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
為期3天的宜蘭情人節系列活動吸引13.2萬人次，如夢似幻的燈飾美景持續點亮，可以欣賞到9月底，但沒有水舞表演。圖／讀者提供
宜蘭縣政府在礁溪龍潭湖風景區舉辦3天的七夕情人節活動昨晚落幕，根據主辦單位統計3天來共吸引13.2萬人次，浪漫燈飾如夢似幻，吸引很多民眾拍照打卡，縣政府決定把園區鵲橋及所有燈飾都繼續留到9月底，民眾在這個月還是可以前往欣賞。

礁溪龍潭湖是宜蘭縣的最大湖泊，三面環山，縣政府府近年來陸續投入資源優化景區設施，今年特別選在湖光山色及親水怡人的風景區舉辦「2025宜蘭情人節」，特別利用跨湖的地理環境，搭設一座長達699公尺的光影銀河鵲橋，象徵「戀久久」的諧音。

今年的整體燈飾裝置藝術設計，打破傳統以橋為主的概念，首次結合陸域及橋體，打造銀河鵲橋，在陸域有高達12公尺的大型藝術裝置「漁夫」及「海女」，取義為以現地湖光山色引領牛郎與織女穿越天河，相戀於「戀久久」光影銀河鵲橋，漁夫與海女由鳳蝶飛舞簇擁在山海間的蘭陽平原相戀，上演湖邊戀曲。

活動期間每天分別有流行、民歌、鄉土不同主題的音樂會輪番上場，縣政府工商旅遊處統計3天來，共吸引13.2萬人次走入園區，吸引很多民眾拍照打卡分享美照，成功打響知名度。

工旅處表示，活動結束後，主場域設施將持續亮燈，時間為9月1日至30日，每天晚間6時30分至10時，沒有水舞表演，請還沒有前往走鵲橋及賞燈飾的民眾千萬別錯過，但如果遇到颱風會提前拆除燈飾。

