社區檢舉騎樓違停釀風波 基市府規畫兩路段開放停車

基隆市舊式集合住宅區多未規畫機車停車空間，民眾多停放騎樓，近期頻遭人檢舉，引發不平。市府交通處表示，已規畫兩處路段的騎樓，在不影響行人通行與公共安全前提下，開放騎樓停放機車，緩解住宅區民眾的停車困擾。

基隆市中山區大慶大城社區中和路168巷13弄的騎樓，去年底有人向警方檢舉機車違停，員警到場開了百張舉發單，引爆民怨。住戶說，住了20、30年來，機車一直都是這樣停，過去相安無事，現在疑因有住戶發生糾紛，用檢舉手段造成大家困擾。

基隆市議員施偉政說，市府先前公告騎樓可停放機車區域，大多位在商業區，其實住宅區才是真正需要把機車停放在騎樓的區域。以大慶大城為例，早期推案時沒有規畫完善停車空間，公寓住戶摸索出各找騎樓停放機車的潛規則，倒也相安無事，但因發生檢舉事件，停車又成了居民的共同困擾，去年底接獲陳情後，要求市府研議對策。

交通處指出，經過市府騎樓專案小組現場踏勘，評估騎樓若停放機車，淨寬是否足供行人通行、牽行機車通道是否順暢，以及當地居民使用習慣及公共安全等因素後，決定新增兩處住宅區騎樓開放停放機車。

開放路段為信義區深澳坑路8之41號至8之50號、10之6 號和10之7號。中山區中和路164巷13至19號、16至26號，中和路168巷13弄1至37號、中和路167至198號之4。

市府表示，騎樓開放停車政策將與「綠腳丫」友善行人空間政策同步推動，凡設有綠腳丫標誌的騎樓區域，皆屬行人專用通行空間，不得停放機車，違者取締，保障行人通行權益。