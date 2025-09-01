花蓮中山橋鄰近學校、醫院 施工恐現堵車 縣府警力疏導盼避大塞車

花蓮市中山橋因地震受損改建，採「半半施工」單線車道雙向通行，但周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。縣府表示，已請各單位加強宣導改道措施；警方也積極疏導交通，避免大塞車。

無黨籍縣議員魏嘉賢指出，中山橋是花蓮市區通往美崙地區的重要交通節點，也是砂石車往返花蓮港必經的道路，雖採「半半施工」，不過在上下學時間恐將湧現接送車潮。建議縣府建立交通分流管制，在尖峰時段規畫替代路線；同時試辦校園接駁車，在社區設置接送點，及建立醫療綠色通道，確保救護車能快速通過。

縣府建設處長鄧子榆表示，開學前交通科曾與市公所、周邊學校、花蓮港公司、砂石車公會、貨運公會、警局交通隊討論管制措施，目前採取汽機車分流措施，也請兩個公會宣導盡量避開上下課尖峰期間通行。

鄧子榆說，中山橋改建改建預計明年完工，已請各單位加強宣導改道方式，也要求交通科觀察沿線尖峰時段交通號誌的秒數，是否影響車輛通行狀況，適時調整相關措施。

另外，警方為避免開學後湧現車潮，今天開學安排多名警力在路口指揮交通，以人工管控號誌方式，增加主線道綠燈時間，今沿線接送車流多，不過沒有嚴重回堵。

花蓮警分局建議用路人盡量在尖峰時段避開中山橋及海岸路，改道走市區道路進入學區；如遇到雨天，警方會視情況機動派遣警力道現場疏導。