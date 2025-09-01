快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮中山橋鄰近學校、醫院 施工恐現堵車 縣府警力疏導盼避大塞車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市中山橋因地震受損改建，周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
花蓮市中山橋因地震受損改建，周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供

花蓮市中山橋因地震受損改建，採「半半施工」單線車道雙向通行，但周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。縣府表示，已請各單位加強宣導改道措施；警方也積極疏導交通，避免大塞車。

無黨籍縣議員魏嘉賢指出，中山橋是花蓮市區通往美崙地區的重要交通節點，也是砂石車往返花蓮港必經的道路，雖採「半半施工」，不過在上下學時間恐將湧現接送車潮。建議縣府建立交通分流管制，在尖峰時段規畫替代路線；同時試辦校園接駁車，在社區設置接送點，及建立醫療綠色通道，確保救護車能快速通過。

縣府建設處長鄧子榆表示，開學前交通科曾與市公所、周邊學校、花蓮港公司、砂石車公會、貨運公會、警局交通隊討論管制措施，目前採取汽機車分流措施，也請兩個公會宣導盡量避開上下課尖峰期間通行。

鄧子榆說，中山橋改建改建預計明年完工，已請各單位加強宣導改道方式，也要求交通科觀察沿線尖峰時段交通號誌的秒數，是否影響車輛通行狀況，適時調整相關措施。

另外，警方為避免開學後湧現車潮，今天開學安排多名警力在路口指揮交通，以人工管控號誌方式，增加主線道綠燈時間，今沿線接送車流多，不過沒有嚴重回堵。

花蓮警分局建議用路人盡量在尖峰時段避開中山橋及海岸路，改道走市區道路進入學區；如遇到雨天，警方會視情況機動派遣警力道現場疏導。

至於中山橋原有的人行道臨時調撥為機車道，警方表示，行人請從花蓮港前走行人穿越線進入南北濱自行車道，從花蓮港人行階梯下到曙光橋，往228和平廣場方向走，由曙光橋步道過美崙溪，然後從北濱公園鯉魚躍龍門位置走出，再走行穿線通過。

花蓮市中山橋因地震受損改建，周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。記者王思慧／攝影
花蓮市中山橋因地震受損改建，周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。記者王思慧／攝影
花蓮市中山橋因地震受損改建，周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。記者王思慧／攝影
花蓮市中山橋因地震受損改建，周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路之一，議員憂心工程期間成交通黑暗期。記者王思慧／攝影

花蓮 車道 人行道

延伸閱讀

才剛開學！他見行事曆9、10月「4大連假」嗨了：實現周休3日夢想

今天開學 陸80後父母齊賀：「神獸歸籠」血壓終於正常了

2025全國有機茶TAGs評鑑 花蓮6茶農獲佳績

罷免失敗⋯花蓮 「台派」咖啡廳搬台南 網酸爆：曹興誠也搬過去

相關新聞

宜蘭情人節3天吸引13.2萬人次 如夢似幻燈飾美景續亮至9月底

宜蘭縣政府在礁溪龍潭湖風景區舉辦3天的七夕情人節活動昨晚落幕，根據主辦單位統計3天來共吸引13.2萬人次，浪漫燈飾如夢似...

社區檢舉騎樓違停釀風波 基市府規畫兩路段開放停車

基隆市舊式集合住宅區多未規畫機車停車空間，民眾多停放騎樓，近期頻遭人檢舉，引發不平。市府交通處表示，已規畫兩處路段的騎樓...

花蓮中山橋鄰近學校、醫院 施工恐現堵車 縣府警力疏導盼避大塞車

花蓮市中山橋因地震受損改建，採「半半施工」單線車道雙向通行，但周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路...

基隆改造公廁再添1處海洋世界 如廁填問券Switch 2有機會帶回家

基隆市環保局改造仁愛區公所2樓公廁，牆面滿滿海洋生物營造海洋城市風情，提供民眾在更舒適的空間解決基本生理需求，並提升城市...

防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾

基隆港務分公司今天表示，基隆港屬於無人機特定管制區域，申請通過才能操控飛行。港方已配置7支無人機干擾器，用來排除未經許可...

基隆市圖總館已封館4年 預告明年改建完成重新啟用

基隆市公共圖書館總館2021年封館並發包改建，因配合美術館先行施工，2024年才動工。文化觀光局今天表示，新總館將跳脫傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。