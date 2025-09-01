傳承135年礁溪中秋盪鞦韆歡迎報名參賽 踢中鈴鐺有獎金

為迎接傳統民俗中秋節盪鞦韆，礁溪鄉公所將舉辦「百年傳承歡盪中鞦」活動，今天進行鞦韆架設動土，預計搭設2組7公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組4公尺高的體驗鞦韆架，比賽分公開組、挑戰組及體驗組，報名參加就送紀念衫，踢中鈴鐺者有獎金。

宜蘭礁溪中秋盪鞦韆傳承135年，今天在動土典禮會場，邀請85歲老師傅黃文夫指導如何架設鞦韆架，吸引學子圍觀，傳統工法製作過程不使用釘子，而是以老藤綁紮固定杉木架設而成，每組鞦韆架前方豎立一根竹篙，篙頂掛著1枚銅鈴。

礁溪鄉長張永德表示，鞦韆架預訂在9月16日搭建完成，17日試盪，並在10月4日正式比賽，會有2組比賽用的7公尺高鞦韆架，另1組4公尺高體驗鞦韆架，9月15日開放線上報名，歡迎大家一起體驗礁盪鞦韆文化。

比賽分社會公開組（男子組與女子組）、挑戰組（青壯組與長青組）、體驗組共3組。礁溪鄉公所表示，為激勵社會公開組選手士氣，第1名至第10名頒發獎金及獎盃，挑戰組是青壯組每踢中鈴鐺1次，獎金200元，最高獎金2000元；長青組每踢中1次鈴鐺獎金300元，最高獎金3000元。

體驗組則是報名參加即送柚子1顆，有踢中鈴鐺者加碼送精美紀念品，線上報名請搜尋「歡盪中鞦」即可。