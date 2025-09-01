快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

傳承135年礁溪中秋盪鞦韆歡迎報名參賽 踢中鈴鐺有獎金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉公所邀請85歲老師傅黃文夫指導如何架設鞦韆架，吸引學子圍觀，製作採傳統工法，不使用釘子，而是以老藤綁紮固定杉木架設而成。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所邀請85歲老師傅黃文夫指導如何架設鞦韆架，吸引學子圍觀，製作採傳統工法，不使用釘子，而是以老藤綁紮固定杉木架設而成。圖／鄉公所提供

為迎接傳統民俗中秋節盪鞦韆，礁溪鄉公所將舉辦「百年傳承歡盪中鞦」活動，今天進行鞦韆架設動土，預計搭設2組7公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組4公尺高的體驗鞦韆架，比賽分公開組、挑戰組及體驗組，報名參加就送紀念衫，踢中鈴鐺者有獎金。

宜蘭礁溪中秋盪鞦韆傳承135年，今天在動土典禮會場，邀請85歲老師傅黃文夫指導如何架設鞦韆架，吸引學子圍觀，傳統工法製作過程不使用釘子，而是以老藤綁紮固定杉木架設而成，每組鞦韆架前方豎立一根竹篙，篙頂掛著1枚銅鈴。

礁溪鄉長張永德表示，鞦韆架預訂在9月16日搭建完成，17日試盪，並在10月4日正式比賽，會有2組比賽用的7公尺高鞦韆架，另1組4公尺高體驗鞦韆架，9月15日開放線上報名，歡迎大家一起體驗礁盪鞦韆文化。

比賽分社會公開組（男子組與女子組）、挑戰組（青壯組與長青組）、體驗組共3組。礁溪鄉公所表示，為激勵社會公開組選手士氣，第1名至第10名頒發獎金及獎盃，挑戰組是青壯組每踢中鈴鐺1次，獎金200元，最高獎金2000元；長青組每踢中1次鈴鐺獎金300元，最高獎金3000元。

體驗組則是報名參加即送柚子1顆，有踢中鈴鐺者加碼送精美紀念品，線上報名請搜尋「歡盪中鞦」即可。

活動當晚有社團大匯舞，並邀請知名歌手唐儷、張秀卿、袁小迪、陳隨意、郭婷筠、王瑞霞、黃西田、彭正、梅東生、妞妞等精彩演出，還有美食等市集進駐，沒有參加比賽的人也有好吃好玩的活動。

礁溪鄉公所邀請85歲老師傅黃文夫指導如何架設鞦韆架，吸引學子圍觀，製作採傳統工法，不使用釘子，而是以老藤綁紮固定杉木架設而成。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所邀請85歲老師傅黃文夫指導如何架設鞦韆架，吸引學子圍觀，製作採傳統工法，不使用釘子，而是以老藤綁紮固定杉木架設而成。圖／鄉公所提供
傳承135年的礁溪盪鞦韆活動架設動土，預計搭設2組7公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組4公尺高的體驗鞦韆架，鄉公所歡迎大家報名參賽。圖／鄉公所提供
傳承135年的礁溪盪鞦韆活動架設動土，預計搭設2組7公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組4公尺高的體驗鞦韆架，鄉公所歡迎大家報名參賽。圖／鄉公所提供
傳承135年的礁溪盪鞦韆活動架設動土，預計搭設2組7公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組4公尺高的體驗鞦韆架，鄉長張永德歡迎大家報名參賽。圖／鄉公所提供
傳承135年的礁溪盪鞦韆活動架設動土，預計搭設2組7公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組4公尺高的體驗鞦韆架，鄉長張永德歡迎大家報名參賽。圖／鄉公所提供

美食 傳承 中秋節

延伸閱讀

美式賣場社團千人瘋搶「抗疲勞好物」，版主推薦中秋必買Top 5，網友大讚：熬出CP值的極限！

不是月餅！5間「中秋甜點禮盒」吃得到茶香布朗尼、蛋黃酥生乳捲

高雄甜點店中秋展示盒遭竊 店家：祝小偷吃了身體健康

港澳味登台！Q Burger推「正宗豬扒包、XO炒泡麵」　摩斯漢堡迎中秋祭出「月見新品」

相關新聞

宜蘭情人節3天吸引13.2萬人次 如夢似幻燈飾美景續亮至9月底

宜蘭縣政府在礁溪龍潭湖風景區舉辦3天的七夕情人節活動昨晚落幕，根據主辦單位統計3天來共吸引13.2萬人次，浪漫燈飾如夢似...

社區檢舉騎樓違停釀風波 基市府規畫兩路段開放停車

基隆市舊式集合住宅區多未規畫機車停車空間，民眾多停放騎樓，近期頻遭人檢舉，引發不平。市府交通處表示，已規畫兩處路段的騎樓...

花蓮中山橋鄰近學校、醫院 施工恐現堵車 縣府警力疏導盼避大塞車

花蓮市中山橋因地震受損改建，採「半半施工」單線車道雙向通行，但周邊不但緊鄰花蓮港、附近有多間學校，更是通往門諾醫院的道路...

基隆改造公廁再添1處海洋世界 如廁填問券Switch 2有機會帶回家

基隆市環保局改造仁愛區公所2樓公廁，牆面滿滿海洋生物營造海洋城市風情，提供民眾在更舒適的空間解決基本生理需求，並提升城市...

防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾

基隆港務分公司今天表示，基隆港屬於無人機特定管制區域，申請通過才能操控飛行。港方已配置7支無人機干擾器，用來排除未經許可...

基隆市圖總館已封館4年 預告明年改建完成重新啟用

基隆市公共圖書館總館2021年封館並發包改建，因配合美術館先行施工，2024年才動工。文化觀光局今天表示，新總館將跳脫傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。