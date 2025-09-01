基隆改造公廁再添1處海洋世界 如廁填問券Switch 2有機會帶回家

基隆市環保局改造仁愛區公所2樓公廁，牆面滿滿海洋生物營造海洋城市風情，提供民眾在更舒適的空間解決基本生理需求，並提升城市美學與公共服務溫度。環保局還舉辦民眾評比，收集使用者回饋意見，作為政策優化的依據，上網回答問卷者可參加抽獎。

環保局表示，仁愛區公所的公廁設計，延續基隆火車站南站公廁風格，以海洋城市、有愛城市為主題，用Q版黑鯛、煙仔虎、鎖管、龍蝦、三點蟹、水母、軟絲、鳳螺、九孔、飛魚、白鯧、紅目鰱、飛魚、白帶魚、胭脂蝦、馬頭魚和剝皮魚等海洋生物，加上逗趣對話、標語，讓民眾有更乾淨清爽，充滿基隆味的如廁空間。

劉姓市民說，先前仁愛區公所的公廁牆面，單純就是貼磁磚，有點單調。現在有了圖案，感覺比較有趣，色彩比較繽紛，讓人心情更清鬆。

環保局說，公廁不只是解決基本生理需求的地方，也是展現城市美學、公共服務溫度重要的地點。完成仁愛區公所公廁改造後，接下來還會推動更多「意象形塑公廁」，讓民眾未來在基隆轉運站、三坑火車站、外木山海興游泳池和大武崙沙灘等地，看見不一樣的基隆，體驗「美美又友善」的公共設施。

環保局長馬仲豪表示，公廁是城市文明的縮影，也是國民生活品質的重要指標。民眾填寫問卷不僅是意見表達，也是參與一場文明行動。環保局將透過使用者的回饋，全面掌握市區公廁的如廁滿意度與改善建議，作為公廁政策優化與設施提升的重要依據。

環保局籌辦「基隆好廁所 等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日使用基隆公廁的民眾，都可透過手機掃描QR Code，填寫好問卷，就有機會在10月底抽獎時，將任天堂Switch 2、Dyson智慧無線吸塵器、Panasonic奈米水離子吹風機等獎品帶回家。