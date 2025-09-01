台東鳳梨釋迦擴大出口量能 銷中註冊增49戶85公頃

台東縣鳳梨釋迦銷往中國新增49戶果農及約85公頃面積，通過註冊的農民與面積持續增加，不但國際競爭力提升，更強化縣府推動台東農產走向國際市場的決心與行動力。

縣長饒慶鈴指出，過去兩年共註冊596名果農、1015公頃面積，已為台東農民打開穩定外銷管道，今天再獲新增註冊農戶及面積，合計645名農民及1100公頃面積，推估可再增加680至850公噸外銷供應量，不僅擴大出口量能，也讓國際市場看見「台東出品、品質保證」的價值。

雖中央在國際檢疫及關稅談判上作為有限，但縣府沒有被動等待，選擇主動出擊，透過標準化品質精進措施，讓鳳梨釋迦重回中國外銷市場，展現「在困境中開路」的執行力。

台東縣政府農業處說明，民國113年因颱風康芮侵襲，導致全年鳳梨釋迦產量降至約6900公噸，其中外銷量約4700公噸；隨著今年產量有機會回升至9000公噸，外銷量有望突破6300公噸，展現台東鳳梨釋迦外銷持續升級強大潛力。

為改善鳳梨釋迦常年過度依賴中國市場的風險，近年積極布局其他外銷市場，不僅開拓新加坡48間NTUC通路、113年產季更銷售1萬4736公斤，縣府持續參與日本東京食品展，推廣截切果、果丁等加工品，讓台東鳳梨釋迦不再受制單一市場，而是邁向多元國際舞台。

農業處指出，為確保外銷品質，縣府自111年起即與國立台東大學展開合作，推動「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管理規範」，建立從採收、清潔、分級到出口的標準化流程；透過從業人員訓練與場域改善輔導，台東鳳梨釋迦品質與安全皆大幅提升，奠定了外銷市場厚實基礎。

農業處表示，不僅外銷市場，縣府更在暫停出口的第一時間即啟動內銷配套，積極與國內通路合作，現已將鳳梨釋迦上架全聯1198家、家樂福245家門市，2個通路113年產季銷售量合計突破12萬公斤，並結合各縣市展售行銷活動，讓國內消費者支持優質農產品，形成「內外雙引擎」銷售模式。

另一方面，114年縣府成功推動鳳梨釋迦進入北京山姆會員店銷售，正式站上陸方國際大型零售通路舞台，同時導入精品化行銷策略，從論箱賣變逐粒賣，展現台東鳳梨釋迦高品質價值，讓世界看見台東農業的精緻與實力；今年縣府更編列新台幣320萬元，補助3家獲「特優」評鑑的包裝廠導入自動化清潔設備，不僅提升效率與品質，更推動智慧農業升級，強化外銷競爭力。

縣府表示，外銷量能逐步擴大，是農民共同努力成果，未來將持續推動農產精品化、內外銷並進，協助農民在國內外市場展現實力，讓更多農民受惠。