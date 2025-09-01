台東延平45人獲頒狩獵證 4女獵人突破傳統守護山林

推動狩獵自主管理，經林保署台東分署等團隊陪伴輔導，45名歷經數個月專業訓練獵人取得狩獵證書，不僅肯定個人技能，也象徵全體布農族人信念，為永續守護山林資源立下里程碑。

台東縣延平鄉武陵社區發展協會主辦的「狩獵證頒證儀式」，昨天下午在部落祭祀廣場舉行，在部落耆老邱武雄、胡福山等人見證與授予下，45名獵人正式接過屬於他們的狩獵證書。這是部落推動狩獵自主管理的重要成果。

持有證書的獵人們共同承諾，將恪守部落狩獵公約，擔負起巡守傳統獵場、監測獵物數量的責任，為恢復原住民族傳統狩獵文化與維護生態環境貢獻心力；典禮中更安排鑽木取火與射擊比賽，邀請來賓與親友同樂，現場氣氛熱絡歡樂。

林業保育署台東分署長吳昌祐受邀觀禮表示，武陵村在短短1年多時間內，凝聚全村共識，辦理多項狩獵自主培訓課程，讓完訓且獲得認可的族人們取得這張代表新時代獵人精神的證書，實屬不易；期許未來能與部落建立更緊密夥伴關係，與部落共同合作守護山林。

台東分署說明，武陵村在民國113年加入推動「原住民族狩獵自主管理」計畫行列，在分署及受託團隊陪伴輔導下，部落領袖積極成立獵人團，迅速獲得全村支持並制定狩獵公約；計畫執行1年內，便吸引村內超過9成獵人加入，成員年齡從18歲年輕族人到7旬耆老，獵團成員除精進傳統狩獵技巧外，更積極參與射擊、野外急救、自動相機操作及獵物回報等多項現代科學管理課程，成果豐碩，最終決定為每名成員授予這份象徵榮耀與傳承的狩獵證。

此外，這次獲頒證書45名獵人中，有4名女性成員，突破布農族傳統框架，為部落注入新的活力。

女獵人胡淑嬌說，希望自己也能為傳統狩獵文化傳承及守護山林資源盡一份心力。獵團隊長王克強指出，成立獵團不只為了打獵，更是要把部落的心重新凝聚起來，攜手維護山林資源與環境，看到從18歲到70歲族人都願意投入，這就是傳承；未來獵團幹部們將規劃更多元課程，讓武陵獵人的智慧與技能融合傳統文化素養與現代科學知識，進而代代相傳。

台東分署指出，目前台東縣已有崁頂村與武陵村兩個部落成功推動狩獵自主管理示範計畫，並完成狩獵證頒發；期許未來能將公私協力管理模式持續推廣至更多部落，共同守護台灣珍貴山林，並確保原住民族文化永續傳承。