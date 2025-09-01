防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾
基隆港務分公司今天表示，基隆港屬於無人機特定管制區域，申請通過才能操控飛行。港方已配置7支無人機干擾器，用來排除未經許可的無人機，維護港區安全。
港方指出，民眾若要在基隆港操作遙控無人機，應先向基隆港務分公司提出申請，經審查同意才能操作使用。未經核可擅自操作無人機，會影響港埠設施安全及造成船舶航行風險，涉及違反商港法第36條第1項第3款經公告的妨害港區安全行為。
商港法第65之1條規定，遙控無人機所有人或操作人違反港區無人機飛航管理事項，可禁止飛航活動，並由航港局或指定機關處30萬元以上，150萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入無人機。
基隆港務分公司提醒民眾，在基隆港區周邊操作無人機，應事先透過交通部民用航空局「遙控無人機管理資訊系統（https://drone.caa.gov.tw/）」，查詢活動空域範圍後，依規定向港務分公司申請核准才能操作。
為了維護港區安全，避免無人機侵擾，基隆港務分公司已配置7支無人機干擾器，未經申請許可從事無人機飛航活動者，港方將會同港務警察總隊、航港局北部航務中心持干擾器制止或排除，呼籲民眾遵守法令，操作無人機前務必完成合法申請，以免觸法受罰。
