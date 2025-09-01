基隆市圖總館已封館4年 預告明年改建完成重新啟用
基隆市公共圖書館總館2021年封館並發包改建，因配合美術館先行施工，2024年才動工。文化觀光局今天表示，新總館將跳脫傳統典藏模式，轉型為兼具開放性與舒適感的多元閱讀空間，目前工程進度32%，預計明年上半年重新啟用。
基隆市圖總館位在基隆文化中心2至3樓，因為座落表演藝術中心與美術館之間，施工需配合兩館時程。圖書館在2021年就配合美術館工程施作先行閉館，並在美術館工程完工點交後，2024年7月31日正式開工。
文化觀光局長江亭玫說，市圖總館改建案獲教育部補助發包，按照期程應早在2024年就完工啟用，因受美術館整修先施施工程影響，延宕兩年，等美術館工程完工再施工，以利相關結構、機電及管線介面能夠接合。總圖工期也要兼顧表演藝術中心活動時間，預計明年第一季完工，上半年間重新啟用。
江亭玫表示，並確保圖書館未來營運，能提供市民安靜舒適的閱讀環境，特別強化隔音功能設計，工期也略有增加。目前進度約32%，已超前並持續趕工中，文化觀光局將持續嚴格把關施工品質與進度，確保如期如質完工。
江亭玫說，整修後的新總館將跳脫傳統以典藏為主的模式，轉型為兼具開放性與舒適感的多元閱讀空間。全館規畫設置討論室、自助借閱設備、智慧管理自修室等創新服務設施，以更友善、多元的空間設計，滿足市民閱讀、學習與交流需求，提供更優質舒適的閱讀環境。
