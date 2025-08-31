聽新聞
0:00 / 0:00
社區協會攜手基隆消防分隊 親子共學初期滅火與避難逃生
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，將防災教育融入社區活動之中，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。
消防局今天表示，仁愛分隊分隊長曹志榮及小隊長詹能傑，今天帶領同仁在活動現場宣導防災，並以「火災時要如何初期滅火及避難逃生」為主題，設計多元體驗活動，將知識轉化為實際操作，例如透過「水帶保齡球」模擬消防水帶操作，讓居民親手感受射水滅火的重量與使用方式。
「汲水滅火」則是結合傳統挑水元素，模擬緊急取水的過程，不僅增加活動趣味性，也讓參與者體會到滅火的緊急與不易，以及火災時水源不中斷的重要性。
書院社區發展協會理事長呂秋茜說，透過遊戲化的方式，能讓防火防災教育更貼近生活，讓社區民眾對於防災防火的重要性更加理解，不僅提升防災應變能力，也讓親子共同學習增添樂趣。也有參加者說，遊戲體驗比單純聽講更有感受，並增加親子共同學習的樂趣。
曹志榮表示，火災初期的黃金時間僅有短短幾分鐘，如果可以掌握滅火器及簡易滅火的操作方式，往往可以有效減少災害擴大。只是當火勢難以控制的時候，正確的避難行動更是保障生命安全的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言