快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

聽新聞
0:00 / 0:00

社區協會攜手基隆消防分隊 親子共學初期滅火與避難逃生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供

基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，將防災教育融入社區活動之中，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。

消防局今天表示，仁愛分隊分隊長曹志榮及小隊長詹能傑，今天帶領同仁在活動現場宣導防災，並以「火災時要如何初期滅火及避難逃生」為主題，設計多元體驗活動，將知識轉化為實際操作，例如透過「水帶保齡球」模擬消防水帶操作，讓居民親手感受射水滅火的重量與使用方式。

「汲水滅火」則是結合傳統挑水元素，模擬緊急取水的過程，不僅增加活動趣味性，也讓參與者體會到滅火的緊急與不易，以及火災時水源不中斷的重要性。

書院社區發展協會理事長呂秋茜說，透過遊戲化的方式，能讓防火防災教育更貼近生活，讓社區民眾對於防災防火的重要性更加理解，不僅提升防災應變能力，也讓親子共同學習增添樂趣。也有參加者說，遊戲體驗比單純聽講更有感受，並增加親子共同學習的樂趣。

曹志榮表示，火災初期的黃金時間僅有短短幾分鐘，如果可以掌握滅火器及簡易滅火的操作方式，往往可以有效減少災害擴大。只是當火勢難以控制的時候，正確的避難行動更是保障生命安全的關鍵。

基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。圖／基隆市消防局提供

火災 親子 朋友

延伸閱讀

台中6歲童為看社區中元普度墜樓亡 父相驗痛哭失聲 檢排照CT

台3線大型重機昨天火燒車 大湖分局長路過第一時間協助滅火

台中6歲童疑看社區普度攀窗墜樓亡 檢今相驗

彰化大村第一屆社區運動會 全鄉社區到齊綻放活力

相關新聞

社區協會攜手基隆消防分隊 親子共學初期滅火與避難逃生

基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，將防災教育融入社區...

一件制服溫暖一個未來 基市社團捐贈新住民學童制服 明天開心上學

國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天舉辦「一件制服溫暖一個未來」活動，贈送制服、書包與文具給新住民國小新生。小朋友當...

基隆快閃遊戲場最終章 「開學前的狂歡」登場 希望之丘笑聲洋溢

基隆市快閃遊戲場活動，暑假結束前在中正公園希望之丘登場，主題為「開學前的狂歡」，以派對的形式，讓孩子盡情釋放活力，以輕鬆...

大武崙沙灘插木棍圈地 業者先辯海廢市府早採證 後承認恢復原狀

基隆市大武崙沙灘有業者出租遮陽傘、帳，並涉嫌「圈地」占用沙灘。市府今前往執法，業者辯稱搭帳是供自己休息，插在沙灘的木棍是...

宜蘭五峰旗風景區推動改造 遊憩升級

宜蘭礁溪鄉五峰旗風景特定區部分設施逐漸老舊，縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳池、步道入口空間優化等...

廣角鏡／台東布農族 拔牙成年禮

台東延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，布農青年永續發展協會昨在桃源村舉辦布農青年成年禮（baintusan），重現消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。