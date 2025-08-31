社區協會攜手基隆消防分隊 親子共學初期滅火與避難逃生

基隆市仁愛區書院社區發展協會「書院山城出任務」活動，今與消防局仁愛分隊攜手，在光一路橋下舉辦防災體驗，將防災教育融入社區活動之中，讓大小朋友一起學習火場應變技巧。

消防局今天表示，仁愛分隊分隊長曹志榮及小隊長詹能傑，今天帶領同仁在活動現場宣導防災，並以「火災時要如何初期滅火及避難逃生」為主題，設計多元體驗活動，將知識轉化為實際操作，例如透過「水帶保齡球」模擬消防水帶操作，讓居民親手感受射水滅火的重量與使用方式。

「汲水滅火」則是結合傳統挑水元素，模擬緊急取水的過程，不僅增加活動趣味性，也讓參與者體會到滅火的緊急與不易，以及火災時水源不中斷的重要性。

書院社區發展協會理事長呂秋茜說，透過遊戲化的方式，能讓防火防災教育更貼近生活，讓社區民眾對於防災防火的重要性更加理解，不僅提升防災應變能力，也讓親子共同學習增添樂趣。也有參加者說，遊戲體驗比單純聽講更有感受，並增加親子共同學習的樂趣。