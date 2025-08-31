一件制服溫暖一個未來 基市社團捐贈新住民學童制服 明天開心上學
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天舉辦「一件制服溫暖一個未來」活動，贈送制服、書包與文具給新住民國小新生。小朋友當場試穿制服挑尺寸，讓每個孩子明天穿著新制服上學，邁向新的求學階段。
家中有小一新生的家長，對於明天學校開學充滿期待，因為孩子即將進入新的學習環境，但不免又有一點擔憂，希望孩子能適應良好。
基隆市為愛傳承關懷協會今天舉辦新住民國小新生制服暨學用品捐贈活動，鼓勵孩子們大膽一點，以開闊心胸享受即將到來的校園生活。協會表示，未來會持續關懷弱勢孩童與新住民家庭，期待更多企業與市民響應，把愛心串連成力量，讓每個孩子都能穿著希望的制服，自信邁向未來。
同為新住民家長的基市府兒少處處長林麗蟬表示，國小制服象徵孩子將走入學齡新階段，並與同儕展開校園生活，也是孩子們接軌社會的開始。挑選制服、書包與文具，背後是父母深切的祝福跟期待。
林麗蟬說，今天在活動現場看到孩子試穿制服，還有家長迫不及待拿出手機拍下照片的神情，都讓她想起以前自己送孩子上小學的第一天。不論過了多久，那時的心情與畫面都還記憶猶新，所以非常能夠理解父母們內心澎湃的感動。
一名小朋友試穿制服決定尺寸後說，很喜歡這件制服，上學的時候就可以跟同學一樣了。也有孩子的母親表示，這份禮物讓她感覺自己不是孤單的，在基隆這片土地，原來還有許多人關心著她和孩子，並為了孩子的成長同樣感到喜悅，讓她內心覺得非常溫暖。
