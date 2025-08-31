快訊

對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

一件制服溫暖一個未來 基市社團捐贈新住民學童制服 明天開心上學

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供

國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天舉辦「一件制服溫暖一個未來」活動，贈送制服、書包與文具給新住民國小新生。小朋友當場試穿制服挑尺寸，讓每個孩子明天穿著新制服上學，邁向新的求學階段。

家中有小一新生的家長，對於明天學校開學充滿期待，因為孩子即將進入新的學習環境，但不免又有一點擔憂，希望孩子能適應良好。

基隆市為愛傳承關懷協會今天舉辦新住民國小新生制服暨學用品捐贈活動，鼓勵孩子們大膽一點，以開闊心胸享受即將到來的校園生活。協會表示，未來會持續關懷弱勢孩童與新住民家庭，期待更多企業與市民響應，把愛心串連成力量，讓每個孩子都能穿著希望的制服，自信邁向未來。

同為新住民家長的基市府兒少處處長林麗蟬表示，國小制服象徵孩子將走入學齡新階段，並與同儕展開校園生活，也是孩子們接軌社會的開始。挑選制服、書包與文具，背後是父母深切的祝福跟期待。

林麗蟬說，今天在活動現場看到孩子試穿制服，還有家長迫不及待拿出手機拍下照片的神情，都讓她想起以前自己送孩子上小學的第一天。不論過了多久，那時的心情與畫面都還記憶猶新，所以非常能夠理解父母們內心澎湃的感動。

一名小朋友試穿制服決定尺寸後說，很喜歡這件制服，上學的時候就可以跟同學一樣了。也有孩子的母親表示，這份禮物讓她感覺自己不是孤單的，在基隆這片土地，原來還有許多人關心著她和孩子，並為了孩子的成長同樣感到喜悅，讓她內心覺得非常溫暖。

國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供
國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天贈送制服、書包與文具給新住民新生。小朋友試穿制服尺寸、挑書包，期待明天邁向新的求學階段。圖／基市府兒少處提供

制服 基隆 新住民

延伸閱讀

百日藝術串連落幕 八方藝術節用跨國創作說「共融」

開學前焦慮升溫 新生入校帶陪讀小夥伴建立安全感

多元文化嘉年華 連江縣長王忠銘龍袍扮相出席

與中央同步改組 賴總統宣布民進黨「4部門」主管換人

相關新聞

一件制服溫暖一個未來 基市社團捐贈新住民學童制服 明天開心上學

國小明天開學，基隆市為愛傳承關懷協會今天舉辦「一件制服溫暖一個未來」活動，贈送制服、書包與文具給新住民國小新生。小朋友當...

基隆快閃遊戲場最終章 「開學前的狂歡」登場 希望之丘笑聲洋溢

基隆市快閃遊戲場活動，暑假結束前在中正公園希望之丘登場，主題為「開學前的狂歡」，以派對的形式，讓孩子盡情釋放活力，以輕鬆...

大武崙沙灘插木棍圈地 業者先辯海廢市府早採證 後承認恢復原狀

基隆市大武崙沙灘有業者出租遮陽傘、帳，並涉嫌「圈地」占用沙灘。市府今前往執法，業者辯稱搭帳是供自己休息，插在沙灘的木棍是...

宜蘭五峰旗風景區推動改造 遊憩升級

宜蘭礁溪鄉五峰旗風景特定區部分設施逐漸老舊，縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳池、步道入口空間優化等...

廣角鏡／台東布農族 拔牙成年禮

台東延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，布農青年永續發展協會昨在桃源村舉辦布農青年成年禮（baintusan），重現消...

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，但民眾抱怨，有外地人士經營遮陽傘、帳棚出租把傘、帳直接在沙灘「圈地」，質疑已「墾丁化了」。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。