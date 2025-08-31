基隆快閃遊戲場最終章 「開學前的狂歡」登場 希望之丘笑聲洋溢

基隆市快閃遊戲場活動，暑假結束前在中正公園希望之丘登場，主題為「開學前的狂歡」，以派對的形式，讓孩子盡情釋放活力，以輕鬆的心情迎接開學。基市府兒少處今天表示，明年規畫持續在各地公園角落，以遊戲拉近人與人的距離，為城市增添色彩。

兒少處今年共辦8場快閃遊戲場活動，地點分別在仁愛區29號橋下空間、安樂區安和親子公園、七堵區百福公園、七堵區長安公園、暖暖區碇內15號公園、中山區通化里紅磚大道、信義區田寮河畔和中正區希望之丘。

兒少處表示，今年快閃遊戲場最終章30日在希望之丘登場，從溜冰場、平台區到山城入口區域，設置多款體驗遊戲，提供不分年齡，人人都能參與的遊樂天地。

孩子可在活動中體驗印尼傳統遊戲播棋（congklak）、交換童書與玩具、聽繪本故事，也能挑戰過五關、小型球賽、體能關卡及街舞體驗。會場還與社福單位合作，設立兒童意見調查站、權益宣導區，在地社區並提供清涼飲品，讓孩子不只玩得盡興，也可學習新知識，結交新朋友。

到了傍晚時分，會場舉辦「水仗大戰」，大人小孩人手1支水槍，或拿水瓢、水桶等工具，相互射水潑水，還有丟擲水彈、海綿球，現場洋溢尖叫聲、歡笑聲，眾人玩得不亦樂乎，為即將結束的暑假留下難忘的歡樂回憶。

基市府兒童及少年事務處長林麗蟬表示，每個孩子都應擁有自由玩耍的權利，籌辦快閃遊戲場不只是讓孩子玩樂，更希望打造友善兒童的空間，支持孩子在遊戲中探索、學習與成長。