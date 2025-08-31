快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

大武崙沙灘插木棍圈地 業者先辯海廢市府早採證 後承認恢復原狀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府和市警局今到大武崙沙灘執法，要求出稱遮陽傘、帳的業者，移除沙灘上做為搭營業據點的棚帳，以及預先插立在沙灘的4根木棍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和市警局今到大武崙沙灘執法，要求出稱遮陽傘、帳的業者，移除沙灘上做為搭營業據點的棚帳，以及預先插立在沙灘的4根木棍。記者邱瑞杰／攝影

基隆市大武崙沙灘有業者出租遮陽傘、帳，並涉嫌「圈地」占用沙灘。市府今前往執法，業者辯稱搭帳是供自己休息，插在沙灘的木棍是「海廢」。產業發展處副處長黃毅維說，已蒐證業者有營業行為，要求移除，業者當下撤帳、拔棍，恢復沙灘原本面貌。

大武崙沙灘是基隆僅存的沙灘，夏日遊客眾多。1名媽媽24日晚上在臉書「基隆人」社團貼文，指當天帶小孩去戲水，想鋪地墊休息並用來放東西，結果一整片沙灘，幾乎被業者擺滿了沙灘傘和棚帳，好像沒租傘、租椅，就沒有資格在那裡停留，引發大批網友也發出不平之鳴。

基隆市長謝國樑26日傍晚和市府產發處長蔡馥嚀、市警局長林信雄等人到沙灘勘查後，指示以勸導優先，與業者溝通不能預先立傘、帳，占用沙灘，如果不聽勸阻，將由警方依竊占國有地移送法辦。

市府勸導多日後，今天前往大武崙沙灘執法，要求在沙灘搭設棚帳做為營業據點，並在沙灘插設木棍的業者，不得繼續在沙灘搭帳做生意，並移除插在沙灘上的木棍。

業者辯稱，他在沙灘搭設棚帳是要供自己休息，他也是在沙灘遊憩的人，不能在沙灘使用陽傘、帳嗎？黃毅維駁斥他的說法，指已完成蒐證，今天他有出租傘帳給2名客人，這處棚帳明顯就是做生意據點。他的角色是營業的人，不是一般遊客。

黃毅維表示，如果他的營業據點不設在沙灘上，有遊客租用傘、帳，他幫助拿到沙灘並協助搭設，市府並不會禁止。因為一般民眾的家中，並不會有這麼大的遮陽傘，出門玩水，要花一點錢租用很正常，關鍵是業者不能夠在沙灘搭帳做生意。

當時大武崙沙灘上有插立4根大木棍，疑要占用該處沙灘，黃毅維也要求業者移除。業者說，那4根木棍是海洋廢棄物，不是他的。黃毅維再次告知業者已完成蒐證，詢問根4隻木棍是不是他插的？業者答是，並到沙灘拔除這4根木棍。

黃毅維表示，大武崙沙灘出現違規亂象，市府持續勸導多日，並在今天與警方聯合執行取締勤務。針對現場業者占用沙灘部分，只要不是民眾合法承租使用的遮陽傘、帳篷或相關海域遊憩器具，都要求業者全部清運移出沙灘。業者占用沙灘部分，市府和警方會將相關事證，移送國產署和地檢署依法裁處。

基隆市政府和市警局今到大武崙沙灘執法，要求出稱遮陽傘、帳的業者，移除沙灘上做為搭營業據點的棚帳，以及預先插立在沙灘的4根木棍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和市警局今到大武崙沙灘執法，要求出稱遮陽傘、帳的業者，移除沙灘上做為搭營業據點的棚帳，以及預先插立在沙灘的4根木棍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和市警局今到大武崙沙灘執法，要求出稱遮陽傘、帳的業者，移除沙灘上做為搭營業據點的棚帳，以及預先插立在沙灘的4根木棍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和市警局今到大武崙沙灘執法，要求出稱遮陽傘、帳的業者，移除沙灘上做為搭營業據點的棚帳，以及預先插立在沙灘的4根木棍。記者邱瑞杰／攝影

沙灘 廢棄物

延伸閱讀

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

影／抹香鯨母子擱淺宜蘭嶺腳沙灘...最終仍「人道處置」原因曝光

大武崙沙灘被出租傘帳業者圈地占用？ 謝國樑勘查前亂象突消失

串聯最美沙灘！澎湖縣府新闢澎20號線外環道路 明年底完工

相關新聞

大武崙沙灘插木棍圈地 業者先辯海廢市府早採證 後承認恢復原狀

基隆市大武崙沙灘有業者出租遮陽傘、帳，並涉嫌「圈地」占用沙灘。市府今前往執法，業者辯稱搭帳是供自己休息，插在沙灘的木棍是...

宜蘭五峰旗風景區推動改造 遊憩升級

宜蘭礁溪鄉五峰旗風景特定區部分設施逐漸老舊，縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳池、步道入口空間優化等...

廣角鏡／台東布農族 拔牙成年禮

台東延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，布農青年永續發展協會昨在桃源村舉辦布農青年成年禮（baintusan），重現消...

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，但民眾抱怨，有外地人士經營遮陽傘、帳棚出租把傘、帳直接在沙灘「圈地」，質疑已「墾丁化了」。市...

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區近年因抹茶山熱潮，吸引大批遊客，但部分設施逐漸老舊。縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，...

台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式

台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮bai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。