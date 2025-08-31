大武崙沙灘插木棍圈地 業者先辯海廢市府早採證 後承認恢復原狀

基隆市大武崙沙灘有業者出租遮陽傘、帳，並涉嫌「圈地」占用沙灘。市府今前往執法，業者辯稱搭帳是供自己休息，插在沙灘的木棍是「海廢」。產業發展處副處長黃毅維說，已蒐證業者有營業行為，要求移除，業者當下撤帳、拔棍，恢復沙灘原本面貌。

大武崙沙灘是基隆僅存的沙灘，夏日遊客眾多。1名媽媽24日晚上在臉書「基隆人」社團貼文，指當天帶小孩去戲水，想鋪地墊休息並用來放東西，結果一整片沙灘，幾乎被業者擺滿了沙灘傘和棚帳，好像沒租傘、租椅，就沒有資格在那裡停留，引發大批網友也發出不平之鳴。

基隆市長謝國樑26日傍晚和市府產發處長蔡馥嚀、市警局長林信雄等人到沙灘勘查後，指示以勸導優先，與業者溝通不能預先立傘、帳，占用沙灘，如果不聽勸阻，將由警方依竊占國有地移送法辦。

市府勸導多日後，今天前往大武崙沙灘執法，要求在沙灘搭設棚帳做為營業據點，並在沙灘插設木棍的業者，不得繼續在沙灘搭帳做生意，並移除插在沙灘上的木棍。

業者辯稱，他在沙灘搭設棚帳是要供自己休息，他也是在沙灘遊憩的人，不能在沙灘使用陽傘、帳嗎？黃毅維駁斥他的說法，指已完成蒐證，今天他有出租傘帳給2名客人，這處棚帳明顯就是做生意據點。他的角色是營業的人，不是一般遊客。

黃毅維表示，如果他的營業據點不設在沙灘上，有遊客租用傘、帳，他幫助拿到沙灘並協助搭設，市府並不會禁止。因為一般民眾的家中，並不會有這麼大的遮陽傘，出門玩水，要花一點錢租用很正常，關鍵是業者不能夠在沙灘搭帳做生意。

當時大武崙沙灘上有插立4根大木棍，疑要占用該處沙灘，黃毅維也要求業者移除。業者說，那4根木棍是海洋廢棄物，不是他的。黃毅維再次告知業者已完成蒐證，詢問根4隻木棍是不是他插的？業者答是，並到沙灘拔除這4根木棍。