宜蘭五峰旗風景區推動改造 遊憩升級
宜蘭礁溪鄉五峰旗風景特定區部分設施逐漸老舊，縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳池、步道入口空間優化等，預計明年2月6日前完工，之後工程還將設市集空間、瀑布步道及河岸步道，盼再創「蘭陽八景」光彩。
五峰旗風景區以三層瀑布受到遊客青睞，因設施老舊，縣議員林聰池建議縣府向中央爭取經費活化，今年3月開工，林聰池、代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、議員張勝德等人昨都到場會勘，了解後續規畫。
縣府工旅處表示，「五峰旗遊憩品質提升計畫」規畫分4期推動，進行中的第一期目前進度達56％。
第一期4千多萬已爭取到，但總工程費估2億元，還將持續爭取經費。
