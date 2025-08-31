聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭五峰旗風景區推動改造 遊憩升級

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭縣政府爭取4200萬元活化五峰旗風景區，第一期工程預計明年2月完成，縣議員林聰池昨天辦理會勘。圖／民眾提供
宜蘭縣政府爭取4200萬元活化五峰旗風景區，第一期工程預計明年2月完成，縣議員林聰池昨天辦理會勘。圖／民眾提供

宜蘭礁溪鄉五峰旗風景特定區部分設施逐漸老舊，縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳池、步道入口空間優化等，預計明年2月6日前完工，之後工程還將設市集空間、瀑布步道及河岸步道，盼再創「蘭陽八景」光彩。

五峰旗風景區以三層瀑布受到遊客青睞，因設施老舊，縣議員林聰池建議縣府向中央爭取經費活化，今年3月開工，林聰池、代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、議員張勝德等人昨都到場會勘，了解後續規畫。

縣府工旅處表示，「五峰旗遊憩品質提升計畫」規畫分4期推動，進行中的第一期目前進度達56％。

第一期4千多萬已爭取到，但總工程費估2億元，還將持續爭取經費。

此外，配合第一期泡腳池新建工程使用的溫泉水資源，也已啟動溫泉井開發許可申請及鑿井工程，正在進行中，預計明年3月底完工。

溫泉 水資源 陳俊宇 林茂盛

延伸閱讀

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

超美秘境大公開！宜蘭必訪景點一次看，週末就去這裡走走吧

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

上洋法說會／上半年獲利大增 執行長吳國華：8月將發表新產品添動能

相關新聞

宜蘭五峰旗風景區推動改造 遊憩升級

宜蘭礁溪鄉五峰旗風景特定區部分設施逐漸老舊，縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳池、步道入口空間優化等...

廣角鏡／台東布農族 拔牙成年禮

台東延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，布農青年永續發展協會昨在桃源村舉辦布農青年成年禮（baintusan），重現消...

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，但民眾抱怨，有外地人士經營遮陽傘、帳棚出租把傘、帳直接在沙灘「圈地」，質疑已「墾丁化了」。市...

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區近年因抹茶山熱潮，吸引大批遊客，但部分設施逐漸老舊。縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，...

台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式

台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮bai...

被控吼罵下屬「犯法又擺爛」花蓮原民處長喊冤遭挾怨報復

花蓮縣原住民行政處長馬呈豪遭爆料言語霸凌下屬。馬今天回應說，該名約聘人員長期工作態度不佳，甚至被投訴言語騷擾，上月原民處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。