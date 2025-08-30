快訊

棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

股神出手！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

紙風車368藝術工程前進宜蘭 大樹公講在地故事

中央社／ 台北30日電

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」持續走遍全台，今天在宜蘭運動公園館前廣場登場，紙風車的大樹公講宜蘭在地故事，吸引超過2200名親子觀眾到場觀賞。

紙風車文教基金會今天發出新聞稿表示，這次演出的「台灣幻想曲」連結四段不同形式的表演：「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「剩食的逆襲」以生動逗趣的互動演出，讓孩子在笑聲中理解愛惜食物的重要性；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，在燈光與色彩交錯中，也讓孩子們看得目不轉睛。

今年是贊助單位之一林燈文教基金會成立35週年的重要時刻，紙風車劇團也為宜蘭首場量身編排「在地故事」片段，由大樹公娓娓道來龜將軍與噶瑪蘭公主的相愛，化成龜山島與蘭陽平原遙望守護的美麗傳說，並融入宜蘭子弟林燈的生命故事，帶出濃厚的宜蘭人情味。

中興保全文教基金會董事長林建涵致詞時表示，很榮幸跟紙風車一起合作368藝術工程，雙方從1999年就開始合作，「今天的演出內容有一小片段是有關我爺爺林燈的故事，希望宜蘭的大小朋友都能認識他為宜蘭付出的精神。」最後也透過影片，感謝已故中興保全文教基金會執行長莊素珠一路以來的支持。

宜蘭縣政府代理縣長林茂盛表示，透過戲劇的表演，讓大小朋友除了欣賞藝術之外，也能從中獲得滿滿收穫。宜蘭市長陳美玲表示：「謝謝中興保全三個基金會長期深耕宜蘭，很感謝紙風車368工程宜蘭縣的第一場就在宜蘭市，帶來歡笑。」

紙風車劇團團長任建誠表示，每次來到宜蘭，總能感受到觀眾最熱情的掌聲與笑聲，「這就是推動我們持續走下去的力量。」

宜蘭 保全 紙風車

延伸閱讀

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

「虎尾潮」第三期動工 打造雲林水漾新里程碑

新竹縣多處道路破損 縣府爭取中央補助逾2.7億改善

超美秘境大公開！宜蘭必訪景點一次看，週末就去這裡走走吧

相關新聞

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，但民眾抱怨，有外地人士經營遮陽傘、帳棚出租把傘、帳直接在沙灘「圈地」，質疑已「墾丁化了」。市...

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區近年因抹茶山熱潮，吸引大批遊客，但部分設施逐漸老舊。縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，...

台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式

台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮bai...

被控吼罵下屬「犯法又擺爛」花蓮原民處長喊冤遭挾怨報復

花蓮縣原住民行政處長馬呈豪遭爆料言語霸凌下屬。馬今天回應說，該名約聘人員長期工作態度不佳，甚至被投訴言語騷擾，上月原民處...

基隆9月1日起買1級節能除濕機 每台最高補助2000元

因應潮濕多雨氣候，基隆市政府制定符合需求的節電策略，9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台最高補助2000元...

基隆挖路有這些毛病 審計批許可證「徒具形式」

基隆市政府2023到2024年各項工程核發1167案路證開挖地點，但不少施工未依許可時段內施作、超時，有的超時甚至逾6小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。