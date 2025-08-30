紙風車368藝術工程前進宜蘭 大樹公講在地故事

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」持續走遍全台，今天在宜蘭運動公園館前廣場登場，紙風車的大樹公講宜蘭在地故事，吸引超過2200名親子觀眾到場觀賞。

紙風車文教基金會今天發出新聞稿表示，這次演出的「台灣幻想曲」連結四段不同形式的表演：「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「剩食的逆襲」以生動逗趣的互動演出，讓孩子在笑聲中理解愛惜食物的重要性；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，在燈光與色彩交錯中，也讓孩子們看得目不轉睛。

今年是贊助單位之一林燈文教基金會成立35週年的重要時刻，紙風車劇團也為宜蘭首場量身編排「在地故事」片段，由大樹公娓娓道來龜將軍與噶瑪蘭公主的相愛，化成龜山島與蘭陽平原遙望守護的美麗傳說，並融入宜蘭子弟林燈的生命故事，帶出濃厚的宜蘭人情味。

中興保全文教基金會董事長林建涵致詞時表示，很榮幸跟紙風車一起合作368藝術工程，雙方從1999年就開始合作，「今天的演出內容有一小片段是有關我爺爺林燈的故事，希望宜蘭的大小朋友都能認識他為宜蘭付出的精神。」最後也透過影片，感謝已故中興保全文教基金會執行長莊素珠一路以來的支持。

宜蘭縣政府代理縣長林茂盛表示，透過戲劇的表演，讓大小朋友除了欣賞藝術之外，也能從中獲得滿滿收穫。宜蘭市長陳美玲表示：「謝謝中興保全三個基金會長期深耕宜蘭，很感謝紙風車368工程宜蘭縣的第一場就在宜蘭市，帶來歡笑。」

紙風車劇團團長任建誠表示，每次來到宜蘭，總能感受到觀眾最熱情的掌聲與笑聲，「這就是推動我們持續走下去的力量。」