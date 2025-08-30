快訊

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆大武崙沙灘今天仍有陽傘、帳蓬占沙灘出租，無視謝國樑禁令。記者游明煌／攝影
基隆大武崙沙灘今天仍有陽傘、帳蓬占沙灘出租，無視謝國樑禁令。記者游明煌／攝影

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，但民眾抱怨，有外地人士經營遮陽傘、帳棚出租把傘、帳直接在沙灘「圈地」，質疑已「墾丁化了」。市長謝國樑26日會勘指如不聽勸阻，將以竊占國有地罪送辦。先前的業者已清除，但今天仍可見有其他業者又把傘、帳放在沙灘占位。市府表示會再加強勸導不要占用，否則將依法處理。

日前有網友在臉書社群反映，帶小孩到大武崙沙灘戲水，原本想在沙灘鋪個地墊，讓孩子有地方休息，並用來放東西，結果整片沙灘幾乎被業者插滿沙灘傘和棚帳，再收租金，把沙灘當成自己的地盤，好像沒租傘、租椅，就沒資格在那裡停留。

今天沙灘仍可看到，有人將陽傘、帳蓬就放在沙灘上，民眾來就直接租給民眾，無視謝國樑禁令。

市議員吳驊珈表示，大武崙沙灘亂象持續延燒，國有土地難道無法可管，可以任由業者占用沙灘營業，市府要說明清楚。

市府產發處副處長黃毅維說，市政府已經開始勸導，前兩天已對占用部分處理，業者也已自行清除，但今天還是又有其他業者疑有占用的行為，市府會增加處理強度，呼籲業者不要再占用公共資源。海灘不是個人私有財產，而是屬於所有人的公共空間。

沙灘 謝國樑

