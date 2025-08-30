快訊

一度爆衝突！民眾黨發起「走讀」8警受傷 蔣萬安說話了

台中北屯6歲男童10樓墜落…當場失去呼吸心跳 送醫搶救仍不治

影片網路瘋傳！店員被客人逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府爭取4200萬元活化五峰旗風景區，第一期工程預計明年2月完成，縣議員林聰池今天辦理會勘。圖／民眾提供
宜蘭縣政府爭取4200萬元活化五峰旗風景區，第一期工程預計明年2月完成，縣議員林聰池今天辦理會勘。圖／民眾提供

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區近年因抹茶山熱潮，吸引大批遊客，但部分設施逐漸老舊。縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳設施、步道入口空間優化等，預計明年2月完工。縣議員林聰池今天邀集會勘，盼再創「蘭陽八景」的光彩。

五峰旗風景區以三層瀑布知名，是許多宜蘭人都曾遊憩過的知名景點，近年因緊鄰抹茶山，更加受到遊客青睞。因設施老舊，縣議員林聰池建議縣府向中央爭取經費活化，工旅處爭取到第一期4200萬元，今年3月開工，林聰池今辦會勘，代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、議員張勝德等人都到場，了解後續推動規畫。

縣府工旅處表示，「五峰旗遊憩品質提升計畫」規畫分4期推動，進行中的第一期內容包括遊客中心旁空間改造利用、新設泡腳池、水岸遊憩空間改善、瀑布步道設施優化等，採「全齡通用化」規畫設計，提升整體品質，營造更友善的遊憩環境，目前進度達56%。預計明年2月6日前完工。

第二期則著重在入口廣場市集空間建設、半戶外廊道遮蔭設施及設置公共廁所，第三期是整合與新設步道步統、更新五峰旗瀑布步道及平台，第四期包括河岸步道、邊坡防護網建置等，4期工程費用估算2億元，將視爭取經費狀況滾動調整。

此外，配合第一期泡腳池新建工程使用的溫泉水資源，也已啟動溫泉井開發許可申請及鑿井工程，正在進行中，預計明年3月底完工。

林聰池說，五峰旗發展已經停滯20年，感謝立委陳俊宇及縣府團隊在中央、地方的協助，獲中央核定第一期工程經費，希望工程能夠持續推進，帶動地方觀光能量再升級，五峰旗也能擦亮「蘭陽八景」的歷史光彩。

宜蘭縣政府爭取4200萬元活化五峰旗風景區，第一期工程包括步道設施優化等，預計明年2月完成，縣議員林聰池今天辦理會勘。圖／民眾提供
宜蘭縣政府爭取4200萬元活化五峰旗風景區，第一期工程包括步道設施優化等，預計明年2月完成，縣議員林聰池今天辦理會勘。圖／民眾提供

議員 溫泉 抹茶山

延伸閱讀

超美秘境大公開！宜蘭必訪景點一次看，週末就去這裡走走吧

2026開打！宜蘭綠營初選登記 冬山鄉長3人搶宜蘭、羅東議員都超額

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

上洋法說會／上半年獲利大增 執行長吳國華：8月將發表新產品添動能

相關新聞

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區近年因抹茶山熱潮，吸引大批遊客，但部分設施逐漸老舊。縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，...

台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式

台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮bai...

被控吼罵下屬「犯法又擺爛」花蓮原民處長喊冤遭挾怨報復

花蓮縣原住民行政處長馬呈豪遭爆料言語霸凌下屬。馬今天回應說，該名約聘人員長期工作態度不佳，甚至被投訴言語騷擾，上月原民處...

基隆9月1日起買1級節能除濕機 每台最高補助2000元

因應潮濕多雨氣候，基隆市政府制定符合需求的節電策略，9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台最高補助2000元...

基隆挖路有這些毛病 審計批許可證「徒具形式」

基隆市政府2023到2024年各項工程核發1167案路證開挖地點，但不少施工未依許可時段內施作、超時，有的超時甚至逾6小...

楊柳颱風災後 台東縣境內登山步道及林道陸續恢復開放

楊柳颱風重創台東地區，強風致使林業保育署台東分署轄管步道與林道須封閉整修。經工作人員連日清理及設施修復，包括安通越嶺古道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。