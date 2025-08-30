宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區近年因抹茶山熱潮，吸引大批遊客，但部分設施逐漸老舊。縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，第一期包含泡腳設施、步道入口空間優化等，預計明年2月完工。縣議員林聰池今天邀集會勘，盼再創「蘭陽八景」的光彩。

五峰旗風景區以三層瀑布知名，是許多宜蘭人都曾遊憩過的知名景點，近年因緊鄰抹茶山，更加受到遊客青睞。因設施老舊，縣議員林聰池建議縣府向中央爭取經費活化，工旅處爭取到第一期4200萬元，今年3月開工，林聰池今辦會勘，代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、議員張勝德等人都到場，了解後續推動規畫。

縣府工旅處表示，「五峰旗遊憩品質提升計畫」規畫分4期推動，進行中的第一期內容包括遊客中心旁空間改造利用、新設泡腳池、水岸遊憩空間改善、瀑布步道設施優化等，採「全齡通用化」規畫設計，提升整體品質，營造更友善的遊憩環境，目前進度達56%。預計明年2月6日前完工。

第二期則著重在入口廣場市集空間建設、半戶外廊道遮蔭設施及設置公共廁所，第三期是整合與新設步道步統、更新五峰旗瀑布步道及平台，第四期包括河岸步道、邊坡防護網建置等，4期工程費用估算2億元，將視爭取經費狀況滾動調整。

此外，配合第一期泡腳池新建工程使用的溫泉水資源，也已啟動溫泉井開發許可申請及鑿井工程，正在進行中，預計明年3月底完工。