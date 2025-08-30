花蓮文旦柚上架全台全聯門市 主打30年老欉

文旦柚產季到來，花蓮縣府結合地方農會、在地業者及全台零售通路，今年在全台1200多家全聯門市上架，每顆文旦柚都貼上「花蓮30年老欉文旦」標示貼紙，吸引消費者選購。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，花蓮文旦柚種植面積占全國1/4，今年受到乾旱影響，收成略減，8月初颱風楊柳影響不大，預計今年產量會接近過往1萬5000公噸。

花蓮文旦柚以「微酸回甘的黃金比例」為特色，果肉清爽、甜度適中，縣府攜手瑞穗、玉溪、光豐、鳳榮、壽豐、花蓮市及花蓮縣農會規劃多場展售活動，並透過大型零售通路全聯福利中心合作上架，讓民眾輕鬆購得。

陳淑雯說，往年都有上架全聯，今年通路商特別製作貼紙行銷，以花蓮30年老欉文旦為行銷亮點，提升品牌形象與市場競爭力。

陳淑雯說，今年也與麵包店、飲料冰品業、伴手禮及加工業者合作，推出文旦柚加工品，將帶領團隊到台北希望廣場、圓山花博、新北板橋與建國花市等地展售，9月13至14日將在花蓮縣府前石雕廣場舉行「柚香良菜市集」，設有60個特色攤位。