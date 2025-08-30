快訊

一度爆衝突！民眾黨發起「走讀」8警受傷 蔣萬安說話了

台中北屯6歲男童10樓墜落…當場失去呼吸心跳 送醫搶救仍不治

影片網路瘋傳！店員被客人逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司回應了

太平山蹦蹦車路基修復將完工 力拚10月全線復駛

中央社／ 宜蘭縣30日電

太平山國家森林遊樂區內的蹦蹦車遊憩設施，去年發生路基流失，雖之後局部復駛但行駛路線縮水。農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，目前已完成85%修復進度，力拚今年10月全線復駛。

位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，一年四季都有不少遊客造訪，遊樂區內的蹦蹦車更是人氣遊憩設施，從起點太平山車站到終點茂興車站，鐵道全長2.6公里。

去年7月受凱米颱風影響，蹦蹦車路線1.5公里處發生下邊坡崩塌，還有軌道路基流失等災害。

為兼顧遊客觀光需求及行車安全，去年8月6日起，蹦蹦車從太平山車站出發後，只行駛至1公里處後就折返。農業部林業及自然保育署宜蘭分署也同步展開修復作業。

宜蘭分署今天指出，修復期間除補強流失的路基，1.5公里處到終點茂興車站的鐵道老舊枕木一併汰舊換新，讓列車行駛過程更平穩，提高搭車舒適度。今年颱風對遊樂區影響不大，蹦蹦車鐵道災點復建如期施作，現階段施工進度已達85%，施工團隊仍在全力趕工，如果維持好天氣，9月底可完工，力拚10月全線復駛。

宜蘭 太平山

延伸閱讀

迎接開學 台中市「跳蛙公車」9月1日起全面復駛

影／大船入港！苗栗頭屋明德水庫遊艇復駛 第一艘下水備受期待

影／舊濁水溪河岸淘空 垃圾危害 木棉花道岌岌可危 苦楝樹也倒了

影／通往墾丁森林遊樂區道路出現天坑 原因是這個

相關新聞

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區近年因抹茶山熱潮，吸引大批遊客，但部分設施逐漸老舊。縣府向中央爭取4200萬元提升遊憩品質，...

台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式

台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮bai...

被控吼罵下屬「犯法又擺爛」花蓮原民處長喊冤遭挾怨報復

花蓮縣原住民行政處長馬呈豪遭爆料言語霸凌下屬。馬今天回應說，該名約聘人員長期工作態度不佳，甚至被投訴言語騷擾，上月原民處...

基隆9月1日起買1級節能除濕機 每台最高補助2000元

因應潮濕多雨氣候，基隆市政府制定符合需求的節電策略，9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台最高補助2000元...

基隆挖路有這些毛病 審計批許可證「徒具形式」

基隆市政府2023到2024年各項工程核發1167案路證開挖地點，但不少施工未依許可時段內施作、超時，有的超時甚至逾6小...

楊柳颱風災後 台東縣境內登山步道及林道陸續恢復開放

楊柳颱風重創台東地區，強風致使林業保育署台東分署轄管步道與林道須封閉整修。經工作人員連日清理及設施修復，包括安通越嶺古道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。