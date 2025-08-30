太平山蹦蹦車路基修復將完工 力拚10月全線復駛
太平山國家森林遊樂區內的蹦蹦車遊憩設施，去年發生路基流失，雖之後局部復駛但行駛路線縮水。農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，目前已完成85%修復進度，力拚今年10月全線復駛。
位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，一年四季都有不少遊客造訪，遊樂區內的蹦蹦車更是人氣遊憩設施，從起點太平山車站到終點茂興車站，鐵道全長2.6公里。
去年7月受凱米颱風影響，蹦蹦車路線1.5公里處發生下邊坡崩塌，還有軌道路基流失等災害。
為兼顧遊客觀光需求及行車安全，去年8月6日起，蹦蹦車從太平山車站出發後，只行駛至1公里處後就折返。農業部林業及自然保育署宜蘭分署也同步展開修復作業。
宜蘭分署今天指出，修復期間除補強流失的路基，1.5公里處到終點茂興車站的鐵道老舊枕木一併汰舊換新，讓列車行駛過程更平穩，提高搭車舒適度。今年颱風對遊樂區影響不大，蹦蹦車鐵道災點復建如期施作，現階段施工進度已達85%，施工團隊仍在全力趕工，如果維持好天氣，9月底可完工，力拚10月全線復駛。
