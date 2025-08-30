颱風加高溫多雨 台東水稻出現稻熱病和白葉枯病

農業部台東區農業改良場今天公告表示，受颱風楊柳影響及近日高溫多雨，台東水稻已出現白葉枯病和稻熱病，籲農友做好防治。

台東區農業改良場表示，白葉枯病受風雨影響大，強風造成葉片摩擦產生傷口，有利病原細菌感染，而雨水、露水有利於病原菌滋生，常在葉緣形成菌泥，隨雨水飛濺或人員田間走動傳播。

白葉枯病感染後沿葉緣產生黃白色條斑，條斑周緣形成波浪狀，病斑乾枯後向內捲曲，為白葉枯病主要病徵。

台東區農業改良場表示，稻熱病發生與氣溫、雨水及肥料有關，在氣溫忽冷忽熱不穩定時，水稻抵抗力會減弱，若遇上降雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株，可於短時間內爆發疫情；又田間施用過量氮肥會導致植株徒長，葉片柔弱，對病害抗性降低，更加速病勢發展。

台東區農業改良場表示，白葉枯病及稻熱病為水稻流行病，其發生受氣候影響，如氣候適合，短時間內即可能爆發疫情，籲請農友加強巡視田區，確實做好防治措施。農友若有防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室，電話089-325015。