聽新聞
0:00 / 0:00
台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式
台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮baintusan活動，重現消失百年包括拔牙、吹耳、換身等傳統儀式，讓孩子體認自己的傳統文化。
部落耆老古政德表示，成年禮是布農族重要的生命禮俗，象徵青年邁向成熟、承擔責任與使命。baintusan在布農語中意指邁入成人的階段，是青年踏入社會責任的象徵。這次復振透過部落合作完整重現傳統儀式流程，展現布農文化延續的力量。
活動中耆老提到，很多人會認為，射耳祭就是布農族的成年禮，但是，過去布農族社會，年滿15至16歲的青年，在baindusa時要拔去門牙，女性也要懂得編織、處理小米，才算真正的成年，也代表成年後需承擔家庭生計和部落責任。
成年禮結束後，緊接登場的「山上音樂節」，以青年創意與跨族群交流為核心，特別邀請布農、阿美、排灣、魯凱等族群青年音樂人同台演出。演出內容兼具原音吟唱與現代音樂風格，透過音樂的力量，營造跨世代、跨文化的交流氛圍，讓傳統文化在當代舞台上煥發新生命。
古政德說，盡管現今很難再見，成年後拔牙的布農文化，但這確實象徵，早期布農族剽悍、以及刻苦的精神，透過活動，也讓青年們，能夠解背後的文化內涵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言