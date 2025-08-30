快訊

台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮baintusan活動，重現消失百年包括拔牙、吹耳、換身等傳統儀式。記者尤聰光／攝影
台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮baintusan活動，重現消失百年包括拔牙、吹耳、換身等傳統儀式，讓孩子體認自己的傳統文化。

部落耆老古政德表示，成年禮是布農族重要的生命禮俗，象徵青年邁向成熟、承擔責任與使命。baintusan在布農語中意指邁入成人的階段，是青年踏入社會責任的象徵。這次復振透過部落合作完整重現傳統儀式流程，展現布農文化延續的力量。

活動中耆老提到，很多人會認為，射耳祭就是布農族的成年禮，但是，過去布農族社會，年滿15至16歲的青年，在baindusa時要拔去門牙，女性也要懂得編織、處理小米，才算真正的成年，也代表成年後需承擔家庭生計和部落責任。

成年禮結束後，緊接登場的「山上音樂節」，以青年創意與跨族群交流為核心，特別邀請布農、阿美、排灣、魯凱等族群青年音樂人同台演出。演出內容兼具原音吟唱與現代音樂風格，透過音樂的力量，營造跨世代、跨文化的交流氛圍，讓傳統文化在當代舞台上煥發新生命。

古政德說，盡管現今很難再見，成年後拔牙的布農文化，但這確實象徵，早期布農族剽悍、以及刻苦的精神，透過活動，也讓青年們，能夠解背後的文化內涵。

部落女性青年也要懂得編織、處理小米，才算真正的成年。記者尤聰光／攝影
部落女性青年也要懂得編織、處理小米，才算真正的成年。記者尤聰光／攝影

