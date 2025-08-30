快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

被控吼罵下屬「犯法又擺爛」花蓮原民處長喊冤遭挾怨報復

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪遭投訴罷凌下屬，他指因資遣酒駕下屬遭到挾怨報復。本報資料照片
花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪遭投訴罷凌下屬，他指因資遣酒駕下屬遭到挾怨報復。本報資料照片

花蓮縣原住民行政處長馬呈豪遭爆料言語霸凌下屬。馬今天回應說，該名約聘人員長期工作態度不佳，甚至被投訴言語騷擾，上月原民處舉辦聯合豐年節活動，這名工作人員在場內喝酒還酒駕出事，他忍無可忍決定資遣，質疑因此遭挾怨報復；縣府已啟動調查程序。

有人附上多段音檔向媒體投訴，指控馬呈豪霸凌同事。音檔中馬呈豪有喝斥「搞不清楚狀況」、「犯法又擺爛」、「你不懂不會問嗎」、「廠商昨天就在找我，馬的你再給我拖」、「螺絲盯緊一點」、「賤人你真的是吼」等語句。

馬呈豪原為中華飛揚關懷協會祕書長，去年11月27日接任原民處長職務。他今天表示，處內一名資深約聘人員，先前曾被資遣過，他上任前就已回鍋，但是依然故我，「工作真的很混」，前年、去年多次核銷擺爛，廠商錢都沒付出去，還要其他同事幫收爛攤子。

馬呈豪說，他已經多次跟這名員工談，對方都不理會、改善，最讓他忍無可忍的是，上月原民處舉辦3天的太平洋南島聯合豐年節，此人是工作人員，竟與友人在場內喝酒，後來又酒駕出事，還瞞著不說，活動後兩天直接消失，他才依勞基法規定辦理資遣，正在跑流程就遭到投訴，懷疑是挾怨報復。

對於音檔中他的語氣嚴厲，吼罵下屬，馬呈豪說，他會這麼生氣是因為每次交代事情，對方都推拖拉，且對方是擷取部分片段，其實他前面有好好的溝通，是因為對方不理會，他才發怒喝斥，未來會注意與下屬溝通的態度和語氣。

花蓮縣政府表示，堅守良好的職場環境，將立即啟動相關調查程序，調查實際情形，並提供EPA服務（提供法律諮詢或心理諮商），相關霸凌程序依公務人員保障法及公務人員安全及衛生防護辦法等規定進行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

資遣

延伸閱讀

紅場快閃到音樂殿堂 原民旋律開啟台俄文化新契機

馬來西亞砂拉越旅遊局參訪 花蓮縣府爭取兩地直航

罷免失敗⋯花蓮 「台派」咖啡廳搬台南 網酸爆：曹興誠也搬過去

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 如今從花蓮轉到台南開店

相關新聞

被控吼罵下屬「犯法又擺爛」花蓮原民處長喊冤遭挾怨報復

花蓮縣原住民行政處長馬呈豪遭爆料言語霸凌下屬。馬今天回應說，該名約聘人員長期工作態度不佳，甚至被投訴言語騷擾，上月原民處...

台東延平布農族今辦成年禮 重現消失百年拔牙傳統儀式

台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，今天布農青年永續發展協會在桃源村鹿鳴蝴蝶谷祭祀廣場，舉行布農青年成年禮bai...

基隆9月1日起買1級節能除濕機 每台最高補助2000元

因應潮濕多雨氣候，基隆市政府制定符合需求的節電策略，9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台最高補助2000元...

基隆挖路有這些毛病 審計批許可證「徒具形式」

基隆市政府2023到2024年各項工程核發1167案路證開挖地點，但不少施工未依許可時段內施作、超時，有的超時甚至逾6小...

楊柳颱風災後 台東縣境內登山步道及林道陸續恢復開放

楊柳颱風重創台東地區，強風致使林業保育署台東分署轄管步道與林道須封閉整修。經工作人員連日清理及設施修復，包括安通越嶺古道...

種多肉植物真適合 台東「向海致敬」讓漂流木再生利用

台東縣政府昨召開「向海致敬」第三季海岸清潔維護跨局處會議，邀集24個相關單位參與，研討並持續追蹤現行維護成效。會議中規畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。