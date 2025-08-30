聽新聞
被控吼罵下屬「犯法又擺爛」花蓮原民處長喊冤遭挾怨報復
花蓮縣原住民行政處長馬呈豪遭爆料言語霸凌下屬。馬今天回應說，該名約聘人員長期工作態度不佳，甚至被投訴言語騷擾，上月原民處舉辦聯合豐年節活動，這名工作人員在場內喝酒還酒駕出事，他忍無可忍決定資遣，質疑因此遭挾怨報復；縣府已啟動調查程序。
有人附上多段音檔向媒體投訴，指控馬呈豪霸凌同事。音檔中馬呈豪有喝斥「搞不清楚狀況」、「犯法又擺爛」、「你不懂不會問嗎」、「廠商昨天就在找我，馬的你再給我拖」、「螺絲盯緊一點」、「賤人你真的是吼」等語句。
馬呈豪原為中華飛揚關懷協會祕書長，去年11月27日接任原民處長職務。他今天表示，處內一名資深約聘人員，先前曾被資遣過，他上任前就已回鍋，但是依然故我，「工作真的很混」，前年、去年多次核銷擺爛，廠商錢都沒付出去，還要其他同事幫收爛攤子。
馬呈豪說，他已經多次跟這名員工談，對方都不理會、改善，最讓他忍無可忍的是，上月原民處舉辦3天的太平洋南島聯合豐年節，此人是工作人員，竟與友人在場內喝酒，後來又酒駕出事，還瞞著不說，活動後兩天直接消失，他才依勞基法規定辦理資遣，正在跑流程就遭到投訴，懷疑是挾怨報復。
對於音檔中他的語氣嚴厲，吼罵下屬，馬呈豪說，他會這麼生氣是因為每次交代事情，對方都推拖拉，且對方是擷取部分片段，其實他前面有好好的溝通，是因為對方不理會，他才發怒喝斥，未來會注意與下屬溝通的態度和語氣。
花蓮縣政府表示，堅守良好的職場環境，將立即啟動相關調查程序，調查實際情形，並提供EPA服務（提供法律諮詢或心理諮商），相關霸凌程序依公務人員保障法及公務人員安全及衛生防護辦法等規定進行。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
