基隆9月1日起買1級節能除濕機 每台最高補助2000元

因應潮濕多雨氣候，基隆市政府制定符合需求的節電策略，9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台最高補助2000元，不限戶籍，不限申請台數。

市府工務處表示，因應基隆潮濕多雨的氣候，向中央爭取補助經費，制定符合本地需求的節電策略，協助民眾汰換老舊除濕機，並降低住宅用電量，節省電費，達到雙贏的局面。

為提升民眾便利性，及加速審查速度，將採線上申請，民眾只需在家中備妥申請資料，將包括身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡、除濕機舊機回收證明等拍照上傳，不限戶籍，不限申請台數。

工務處表示，於公告日9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台補助最高2000元。收到審核成功通知後，民眾可透過郵寄掛號或親送領據至基隆市政府工務處公用事業科申請櫃台，地址基隆市中正區信二路299號5樓。