聽新聞
0:00 / 0:00
基隆9月1日起買1級節能除濕機 每台最高補助2000元
因應潮濕多雨氣候，基隆市政府制定符合需求的節電策略，9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台最高補助2000元，不限戶籍，不限申請台數。
市府工務處表示，因應基隆潮濕多雨的氣候，向中央爭取補助經費，制定符合本地需求的節電策略，協助民眾汰換老舊除濕機，並降低住宅用電量，節省電費，達到雙贏的局面。
為提升民眾便利性，及加速審查速度，將採線上申請，民眾只需在家中備妥申請資料，將包括身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡、除濕機舊機回收證明等拍照上傳，不限戶籍，不限申請台數。
工務處表示，於公告日9月1日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台補助最高2000元。收到審核成功通知後，民眾可透過郵寄掛號或親送領據至基隆市政府工務處公用事業科申請櫃台，地址基隆市中正區信二路299號5樓。
市府設置節電補助專線（02）24260130提供諮詢，相關補助計畫內容及附件可至「基隆市政府工務處網站」下載參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言