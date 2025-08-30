楊柳颱風災後 台東縣境內登山步道及林道陸續恢復開放
楊柳颱風重創台東地區，強風致使林業保育署台東分署轄管步道與林道須封閉整修。經工作人員連日清理及設施修復，包括安通越嶺古道東段、都蘭山步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、麻荖漏步道已恢復開放。另鯉魚山、綠島觀海、浸水營國家步道東段因尚在整備中，持續封閉。
至於林道部分，延平林道可通行至12公里、錦屏林道可通行至16公里、霧鹿林道可通行至12公里、紅石林道可通行至16公里、利嘉林道可通行至15公里、知本林道可通行至5.5公里。
台東分署提醒民眾，在每年8至11月間為虎頭蜂最活躍的時節，若在步道或林道上發現蜂巢，請勿靠近或驚擾，並撥打1999通報專線，由專人處理。此外，前往山區活動時，建議事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊，以保障自身安全。後續開放訊息將公告於台灣山林悠遊網站及相關網站。
