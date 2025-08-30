快訊

基隆挖路有這些毛病 審計批許可證「徒具形式」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆道路挖路前要申請核發道路許可證，簡稱「路燈」，審計單位要求市府檢討挖掘道路管制作為，應加強監督及落實審查。記者游明煌／攝影
基隆道路挖路前要申請核發道路許可證，簡稱「路燈」，審計單位要求市府檢討挖掘道路管制作為，應加強監督及落實審查。記者游明煌／攝影

基隆市政府2023到2024年各項工程核發1167案路證開挖地點，但不少施工未依許可時段內施作、超時，有的超時甚至逾6小時，審計單位批「核發時段限制徒具形式」，影響市區仁一路等多條重要道路交通車流，要求檢討改善。市府工務局表示將加監督改善，依許可時段施工。

基隆工務處訂道路挖掘管理自治條例，挖路前要申請核發道路許可證，工程界俗稱「路燈」，會要求避開車流量尖峰時段，也透過整合避免短期內重複開挖，維護車流順暢及工區安全。

審計報告分析前年到去年各項工程核發1167案路證挖掘地點，主要分布在市區的義一路、仁一路、仁二路、仁四路、愛六路、精一路、南榮路等路段。其中有施工時段限制且工期長達30日者5案，實際施工日數分別為33、35、36、54及247日。

審計查出各案部分天數實際退場時間並非於許可時段內，其中逾許可時段天數各有19、4、11、31及35日，占施工總天數比率57%、11%、30%、57%及14%，單日超時最長達6小時，且有2案半數以上施工施工日均未依許可時段，批「核發路段所載時段限制徒具形式」，要求市府檢討挖掘道路作為，應加強監督及落實審查。

基隆審計室並另查出，核發道路挖掘許可證並載明施工時段，卻又在備註欄加註避開車流量尖峰時間的現行作法不當，造成重疊的模糊空間易生爭議。

基隆審計室指出，工務處雖要求各機關單位開挖需求要整合，但實際執行部分段路重覆開挖、施工期程未確實整合。以去年核發道路工程路燈證254案，經分析施工範圍重疊者10處路段，其中6案位大 德路等3段路段，施工間隔僅2到4個月，即由不同管線單位重複挖掘；仁二路有3案經多次申請延長施工期限，卻又中斷施工2個月，未能有效縮短開挖期程。

市府工務處回應，針對未依許可時段施作，會嚴加監促管線單位依核准時間施工，並強化審查，部分延長是有理由，如有報備並獲核准則會同意；許可證加備註作法造成疑義，審查時會要求核准時段不要與禁止時段重疊。

至於同路段短期重複開挖問題，工務處說明原因是因管線單位設備遷移涉及用戶接點變更，卻未告知有後續配合工程，導致未能即時協調、整合，未來將加強督促管線單位橫向協調，施工前敘明其他單位配合情形。

基隆

