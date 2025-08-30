快訊

種多肉植物真適合 台東「向海致敬」讓漂流木再生利用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
會議中規畫漂流木多肉植栽再生手作課程，讓參與人員透過創意體驗推廣資源再利用，深化環境教育與永續理念。圖／台東縣政府提供
台東縣政府昨召開「向海致敬」第三季海岸清潔維護跨局處會議，邀集24個相關單位參與，研討並持續追蹤現行維護成效。會議中規畫漂流木多肉植栽再生手作課程，透過創意體驗推廣資源再利用，深化環境教育與永續理念。

縣府環保局指出，颱風季節常帶來大量漂流木，若棄置於海岸，不僅阻塞環境，也增加生態負擔；然而，若經過清理與創意轉化後，漂流木可化身兼具美感與教育價值的再生作品，也呼應聯合國永續發展（SDGs）目標。

此次會議不僅強化跨單位橫向聯繫與任務分工，也彙整第一、二季海岸清潔成果，包括巡檢通報件數、清理作業及跨單位合作情形。此外，會中針對前次會議提出的漂流木議題說明後續，決議漂流木清理以「再利用優先」為原則，並已公告漂流木收購處理業者名冊供各單位參考。

另會中安排手作課程，由專業講師指導，帶領與會人員運用漂流木與生命力強韌的多肉植物進行創作，象徵環境修復與自然循環。多肉植物低耗水、低碳的特性，也呼應永續生活理念，呈現簡單卻友善環境的綠色選擇。

環保局表示，未來將持續整合中央、地方及社區資源，深化平台合作，並透過制度檢討與滾動修正，逐步優化海岸清潔維護機制。

