影／七夕情人節浪漫夜 基隆地標煙火秀與無人機照亮夜空

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
七夕情人節浪漫夜，基隆地標煙火秀與無人機照亮夜空。圖／基隆市政府提供
「浪漫基隆七夕無人機煙火秀」今晚在虎仔山KEELUNG地標登場，吸引逾數萬市民與遊客湧入海洋廣場、國門廣場、微風東岸、基隆塔、中正公園與叁肆行頂樓等觀賞點，見證今晚七夕情人節港都夜空的浪漫。

今晚的無人機煙火秀以六大篇章鋪陳，以「約定一生在基隆」揭開序幕，串起「相遇」、「相識」、「相爭」、「相愛」，以及最終的「相許」象徵一段從邂逅到相守的情感旅程。每一篇章巧妙融合高空、中低空煙火的繽紛震撼、無人機圖形的創意變幻、燈光與音樂的情境烘托，打造出一場跨越視覺與聽覺的沉浸式演出。

基隆港周遭很多漫漫倩侶，走進港灣夜色中的愛情詩篇，有的抱在一起歡呼，有人看著美麗夜空感動不已。

無人機演出七幅象徵愛與城市意象的圖案，如「航行的郵輪」，象徵基隆作為港都、迎來旅人與幸福的起點；接著出現「有愛城市」的字樣與愛心輪廓，傳遞出浪漫城市的熱情告白，還有振翅飛翔的「老鷹」，是基隆的市鳥，展現基隆海港最具代表性的視覺地標。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今年七夕情人節首度將無人機與煙火結合，以篇章式編排打造劇情感演出，不只是視覺饗宴，更是一場情感與科技交織的城市告白，讓觀眾在浪漫港灣中感受到基隆的溫度與創新。

七夕情人節浪漫夜，基隆地標煙火秀與無人機照亮夜空。記者游明煌／攝影
七夕情人節浪漫夜，基隆地標煙火秀與無人機照亮夜空。圖／基隆市政府提供
七夕情人節浪漫夜，基隆地標煙火秀與無人機照亮夜空。記者游明煌／攝影
七夕情人節浪漫夜，基隆地標煙火秀與無人機照亮夜空。記者游明煌／攝影
七夕 基隆 情人節 煙火秀

