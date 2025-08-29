基隆捷運第二階啟動路網評估 藍紅紫綠4條路線規畫出爐

基隆捷運目前以兩階段推動，第一階段從台北南港到八堵，第二階段將由八堵站連結至基隆市區。基隆市政府今天開「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會，藍線、紅線、紫線、綠線共4條路線規畫出爐，但將以藍線（八堵－基隆）規畫為先期路網，納入優先路線可行性研究。

市府表示，基隆捷運第一階段南港到八堵今年完成綜合規畫核定，目前正辦理高架段（SB16至SB22站）細部設計。市府去年爭取中央補助經費，辦理基隆捷運整體路網評估及第二階段八堵到基隆可行性研究，並依交通部規定，辦理整體路網評估、個案可行性研究及綜合規畫三項作業。

交通處說，目前進度到整體路網評估階段，將評估各路線的優先順序，作為後續推進捷運第二階段可行性研究的重要依據。

市府說，捷運建設為長期投資，對城市發展影響深遠，因此整體規劃需具備宏觀視野，配合都市發展策略，並參據國土計畫及人口、產業發展趨勢，整合重大建設計畫，分析現況交通瓶頸與長期壅塞路段，藉此篩選出具潛力之路廊。

交通處陳處長耀川指出，委辦團隊針對捷運整體路網，規畫出包含基隆捷運第二階段藍線（八堵－基隆）、紅線（基隆車站－八斗子、基隆女中）、紫線（基隆車站－德和里）及綠線（長庚醫院－大武崙）等4條潛力路線，將綜合考量運輸需求、都市發展、成本效益、機廠區位等條件，其中藍線規畫為先期路網，納入優先路線可行性研究。

市議員陳冠羽表示，路網評估計畫應包含路網經濟效益與財務規劃、財源籌措構想、分期發展計畫等完整內容，確保捷運規畫能以永續經營為前提，但說明會資料都付之闕如。

陳耀川說明，捷運路網規畫方案是就基隆市現況與未來發展所提出的捷運藍圖，但各路線推動仍須依都市發展條件及施政重點，持續滾動檢討與調整，以確保最符合市民需求，市府仍會持續蒐集民眾意見，並與中央積極協調。