快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

2026開打！宜蘭綠營初選登記 冬山鄉長3人搶宜蘭、羅東議員都超額

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部辦理明年鄉鎮市長、縣議員等選舉的黨內登記，今天截止。聯合報系資料照
民進黨宜蘭縣黨部辦理明年鄉鎮市長、縣議員等選舉的黨內登記，今天截止。聯合報系資料照

備戰明年地方選舉，民進黨宜蘭縣黨部黨內登記作業今天完成，冬山鄉長有3人競逐，宜蘭市、羅東鎮選區縣議員登記也相當踴躍。縣黨部主委邱嘉進說，對於超額登記選區，將先展開協調作業，協調不成再辦初選，至於縣長人選希望在今年底前出爐。

宜蘭縣12鄉鎮市，綠營執政的冬山鄉鄉長林峻甫及蘇澳鎮長李明哲均是兩任屆滿，此次開放登記，冬山鄉有前鄉長、現任議員謝燦輝回鍋參選，對手是鄉民代表會副主席陳鏗芳、鄉代游閔吉；蘇澳鎮無人登記。

縣議員部分有13個選區，壯圍鄉因選區情況特殊，不開放初選登記，暫時保留，大同、南澳兩個原住民選區由選對會另案處理，其餘開放登記，預計提名15席，共17人登記。

人口最多的宜蘭市共7席議員，民進黨預計提名3席，有現任林麗、黃惠慈，及于閔如、游國連、陳漢澤5人登記；羅東鎮5席議員，民進黨提名3席，現任謝家倫及呂惠卿，將與簡鳴佐、薛呈懿競爭3席提名空間；員山鄉選區李姿婷、陳玉麟搶一席。

蘇澳鎮雖有現任縣議員謝正信，及屆滿轉換跑道的鎮長李明哲登記，但考量無黨籍縣議員陳玉萍可能參選鎮長，待明朗後，再視鎮長提名情況調整。

其餘鄉鎮市，頭城鎮林詩穎、五結鄉張明華、三星鄉游雅絢，都是一人登記。鄉鎮市民代表有32人登記、村里長7人登記。

邱嘉進表示，這次登記參選第4、5類黨公職的黨員同志非常踴躍，展現民進黨在地扎根、團結奮鬥的精神，接下來對於超額登記的選區將展開協調作業，協調不成再辦初選。至於蘇澳、冬山以外的10個鄉鎮市長，都已進行徵詢，盤點適合人選，因鄉鎮市長與縣長人選連動，將待縣長人選確定後，展開鄉鎮市長的徵召提名作業。

議員 蘇澳 民進黨

延伸閱讀

宜蘭一家三代4口火警受困 「精準報案」讓他們逃出鬼門關

影／綠營逼宮柯建銘？傅崐萁：賴清德借柯去職安天下

宜蘭6.0地震震出專業魂 爸脫口1句讓他笑噴：不愧是搞結構的

宜蘭一日遊｜開箱8,000坪宜蘭爆紅新景點「樹懶餐廳萌寵樂園」，加碼周邊高CP值宜蘭小吃

相關新聞

基隆捷運第二階啟動路網評估 藍紅紫綠4條路線規畫出爐

基隆捷運目前以兩階段推動，第一階段從台北南港到八堵，第二階段將由八堵站連結至基隆市區。基隆市政府今天開「基隆大眾捷運系統...

2026開打！宜蘭綠營初選登記 冬山鄉長3人搶宜蘭、羅東議員都超額

備戰明年地方選舉，民進黨宜蘭縣黨部黨內登記作業今天完成，冬山鄉長有3人競逐，宜蘭市、羅東鎮選區縣議員登記也相當踴躍。縣黨...

基隆暖暖托嬰中心外流浪犬聚集 追車狂吠家長險摔車

基隆市暖暖公私協力托嬰中心外停車場經常有流浪犬聚集，目前至少有4隻長年有人餵養，近日家長投訴流浪犬追車頻傳，甚至導致家長...

台東工人玩怪手人肉涮涮鍋 縣府：恐違反職安挨罰

台東某工程公司進行大武溪疏濬工程，未料，疑因天熱關係，工程人員竟玩起怪手人肉涮涮鍋遊戲，5名工人爬入挖斗子裡後，怪手不斷...

不再10分鐘衝衝衝！南橫公路台東端工程管制解除

南橫公路台端端180.8公里邊坡修復工程完工，解除施工管制，未來從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可以暢行...

基隆民宅崩塌...鋼筋鏽斷、氯離子超高 結構技師：和地震有關

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，幸好沒有砸到人，3、4樓住戶撤離8人安置。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。