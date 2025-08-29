2026開打！宜蘭綠營初選登記 冬山鄉長3人搶宜蘭、羅東議員都超額

備戰明年地方選舉，民進黨宜蘭縣黨部黨內登記作業今天完成，冬山鄉長有3人競逐，宜蘭市、羅東鎮選區縣議員登記也相當踴躍。縣黨部主委邱嘉進說，對於超額登記選區，將先展開協調作業，協調不成再辦初選，至於縣長人選希望在今年底前出爐。

宜蘭縣12鄉鎮市，綠營執政的冬山鄉鄉長林峻甫及蘇澳鎮長李明哲均是兩任屆滿，此次開放登記，冬山鄉有前鄉長、現任議員謝燦輝回鍋參選，對手是鄉民代表會副主席陳鏗芳、鄉代游閔吉；蘇澳鎮無人登記。

縣議員部分有13個選區，壯圍鄉因選區情況特殊，不開放初選登記，暫時保留，大同、南澳兩個原住民選區由選對會另案處理，其餘開放登記，預計提名15席，共17人登記。

人口最多的宜蘭市共7席議員，民進黨預計提名3席，有現任林麗、黃惠慈，及于閔如、游國連、陳漢澤5人登記；羅東鎮5席議員，民進黨提名3席，現任謝家倫及呂惠卿，將與簡鳴佐、薛呈懿競爭3席提名空間；員山鄉選區李姿婷、陳玉麟搶一席。

蘇澳鎮雖有現任縣議員謝正信，及屆滿轉換跑道的鎮長李明哲登記，但考量無黨籍縣議員陳玉萍可能參選鎮長，待明朗後，再視鎮長提名情況調整。

其餘鄉鎮市，頭城鎮林詩穎、五結鄉張明華、三星鄉游雅絢，都是一人登記。鄉鎮市民代表有32人登記、村里長7人登記。

邱嘉進表示，這次登記參選第4、5類黨公職的黨員同志非常踴躍，展現民進黨在地扎根、團結奮鬥的精神，接下來對於超額登記的選區將展開協調作業，協調不成再辦初選。至於蘇澳、冬山以外的10個鄉鎮市長，都已進行徵詢，盤點適合人選，因鄉鎮市長與縣長人選連動，將待縣長人選確定後，展開鄉鎮市長的徵召提名作業。