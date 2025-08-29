基隆民宅天花板崩落 土木技師：疑與鋼筋鏽蝕有關

快訊

中央社／ 基隆29日電
基隆市七堵區一棟5層樓公寓的3樓民宅客廳，28日突然發生水泥天花板整片崩落事件，所幸無人受傷。圖／中央社（基隆市消防局提供）
基隆市七堵區一棟5層樓公寓的3樓民宅客廳，28日突然發生水泥天花板整片崩落事件，所幸無人受傷。圖／中央社（基隆市消防局提供）

基隆市七堵區百三街1棟5層樓公寓的3樓民宅客廳，昨天突然發生水泥天花板崩落，幸無人受傷。土木技師今天會勘後表示，疑似與鋼筋鏽蝕等因素有關，整棟大樓結構安全性要再請專業第三方鑑定及詳細評估。

這棟5層樓公寓的3樓民宅客廳，昨天上午突然發生水泥天花板崩落，幸無人受傷，雖4樓民宅的地板暫無異狀，但市府已安置這2戶共8人先到飯店居住。在事發前一天晚間，宜蘭近海曾發生規模6.0地震，最大震度宜蘭縣達4級。

基隆市政府都市發展處今天會同土木技師、結構技師等單位，前往現場會勘，了解事發原因。

台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌接受中央社記者電訪時說，經勘查發現，崩落原因疑似與3樓水泥天花板的鋼筋鏽蝕，加上4樓樓地板裝修改善鋪拋光石英磚，導致載重增加有關。至於宜蘭強震是否也是原因之一，目前無法直接判定。

他表示，因3樓水泥天花板鏽蝕的鋼筋，疑似有氯離子超標的狀況，要再透過氯離子檢測，才能確定是否為外界質疑的海砂屋。3樓與4樓間的樓地板有立即性危險，應該要先打除。

基隆市政府都發處長謝孝昆表示，這棟公寓是民國76年拿到使用執照，屋齡38年。今天與相關單位會勘後認為，整棟建物目前沒有立即性的危險，但後續會協助整體鑑定。

