文化成永續核心資產 台東獲永續旅遊文化行動獎

天下雜誌微笑台灣「永續旅遊準備度調查」結果揭曉，台東縣透過故事、活動與空間活化，讓文化成為支撐永續的核心資產，獲「永續旅遊行動獎」的「文化面向」獎。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府積極推動永續旅遊文化行動，結合原住民族文化、在地生活智慧與低碳永續理念，建構具創新性、在地性與影響力的文化旅遊模式。

天下雜誌微笑台灣首度針對全台22縣市進行「永續旅遊準備度調查」，8月15日公布結果，台東縣將文化保存與旅遊發展並重，透過故事、活動與空間活化，讓文化成為支撐永續的核心資產，也因此在「永續旅遊行動獎」5大面向中的「文化面向」脫穎而出。

其中，由原住民族行政處主責的「台東部落食尚計畫」，以7大原住民族、183個部落為基礎，導入SDGs目標，轉化文化資產為可體驗、可傳承的文化旅遊內容，建立具制度性與在地參與的永續文化旅遊模式。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，未來台東縣政府將持續擴展參與部落、深化旅遊體系、強化國際交流，打造台東成為南島文化與永續旅遊文化的典範地區。