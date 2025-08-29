快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

馬來西亞砂拉越旅遊局參訪 花蓮縣府爭取兩地直航

中央社／ 花蓮縣29日電
花蓮縣府推動國際觀光合作、拓展海外客源，馬來西亞砂拉越旅遊局率團至花蓮參訪。圖／取自花蓮縣政府官網
花蓮縣府推動國際觀光合作、拓展海外客源，馬來西亞砂拉越旅遊局率團至花蓮參訪。圖／取自花蓮縣政府官網

花蓮縣府推動國際觀光合作、拓展海外客源，馬來西亞砂拉越旅遊局率團至花蓮參訪。花蓮縣長徐榛蔚表達，盼爭取兩地直航；砂拉越旅遊局表示，會協助推動。

花蓮縣府觀光處表示，砂拉越為馬來西亞面積最大的州屬，擁有豐富自然資源與多元旅遊景點。這次砂拉越旅遊局來台，在台北、花蓮安排3場推介會，期待拓展台灣及砂拉越之間的觀光市場。

花蓮縣府觀光處安排28、29日2天1夜行程，參訪太魯閣國家公園、玩味薯樂園認識在地農特產、阿美小米文化館體驗原民文化等；今天則安排拜會花蓮縣府。

徐榛蔚說，去年花蓮開通直飛香港航線，今年11月將直航韓國仁川機場，未來希望能直飛砂拉越詩巫機場，拉近2座友好城市的距離。

花蓮縣府表示，去年率團前往馬來西亞姐妹市美里市及石隆門縣，並與砂拉越旅遊局展開觀光交流，兩地都是自然資源豐沛的地區，且重視文化保存，期盼未來能共同推動包機直航。

馬來西亞砂拉越旅遊局市場總監狄龍表示，會協助推動與協調兩地直航。

為爭取振興花蓮觀光產業，花蓮縣府表示，同時也安排桃園市30多家旅行社業者到花蓮踩線，與在地50家旅行社、旅宿、餐飲、伴手禮及休閒業者進行媒合。

根據旅宿業觀察，今年8月大型觀光旅館住房率回到0403地震前水平，有的甚至達到8成住房率；一般旅館及民宿8月間週末也有6成以上住房率。

花蓮縣府表示，未來會把握各種行銷管道，爭取國內外客源訪花觀光，讓花蓮觀光恢復榮景。

花蓮 馬來西亞

延伸閱讀

假縣長詐騙！冒名徐榛蔚拉縣長專屬投資群 花蓮警偵辦

大罷免後不告童子賢？ 花蓮縣府：不撤告、告到底

影／與夫人徐榛蔚完成投票 傅崐萁：拜託柯建銘這兩天不要再講話

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

相關新聞

台東工人玩怪手人肉涮涮鍋 縣府：恐違反職安挨罰

台東某工程公司進行大武溪疏濬工程，未料，疑因天熱關係，工程人員竟玩起怪手人肉涮涮鍋遊戲，5名工人爬入挖斗子裡後，怪手不斷...

基隆暖暖托嬰中心外流浪犬聚集 追車狂吠家長險摔車

基隆市暖暖公私協力托嬰中心外停車場經常有流浪犬聚集，目前至少有4隻長年有人餵養，近日家長投訴流浪犬追車頻傳，甚至導致家長...

不再10分鐘衝衝衝！南橫公路台東端工程管制解除

南橫公路台端端180.8公里邊坡修復工程完工，解除施工管制，未來從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可以暢行...

基隆民宅崩塌...鋼筋鏽斷、氯離子超高 結構技師：和地震有關

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，幸好沒有砸到人，3、4樓住戶撤離8人安置。市...

2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場

為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。縣府表示，這座臨海的開闊園區背山面...

基隆逾3萬機車未定檢取締僅4000輛 車齡10年以上直接罰500元

基隆市府統計到去年10月機車應定檢10萬5175輛，實際到檢僅7萬8616輛、到檢率74.75％，到檢率連續多年低於全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。