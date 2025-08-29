馬來西亞砂拉越旅遊局參訪 花蓮縣府爭取兩地直航

花蓮縣府推動國際觀光合作、拓展海外客源，馬來西亞砂拉越旅遊局率團至花蓮參訪。花蓮縣長徐榛蔚表達，盼爭取兩地直航；砂拉越旅遊局表示，會協助推動。

花蓮縣府觀光處表示，砂拉越為馬來西亞面積最大的州屬，擁有豐富自然資源與多元旅遊景點。這次砂拉越旅遊局來台，在台北、花蓮安排3場推介會，期待拓展台灣及砂拉越之間的觀光市場。

花蓮縣府觀光處安排28、29日2天1夜行程，參訪太魯閣國家公園、玩味薯樂園認識在地農特產、阿美小米文化館體驗原民文化等；今天則安排拜會花蓮縣府。

徐榛蔚說，去年花蓮開通直飛香港航線，今年11月將直航韓國仁川機場，未來希望能直飛砂拉越詩巫機場，拉近2座友好城市的距離。

花蓮縣府表示，去年率團前往馬來西亞姐妹市美里市及石隆門縣，並與砂拉越旅遊局展開觀光交流，兩地都是自然資源豐沛的地區，且重視文化保存，期盼未來能共同推動包機直航。

馬來西亞砂拉越旅遊局市場總監狄龍表示，會協助推動與協調兩地直航。

為爭取振興花蓮觀光產業，花蓮縣府表示，同時也安排桃園市30多家旅行社業者到花蓮踩線，與在地50家旅行社、旅宿、餐飲、伴手禮及休閒業者進行媒合。

根據旅宿業觀察，今年8月大型觀光旅館住房率回到0403地震前水平，有的甚至達到8成住房率；一般旅館及民宿8月間週末也有6成以上住房率。

花蓮縣府表示，未來會把握各種行銷管道，爭取國內外客源訪花觀光，讓花蓮觀光恢復榮景。