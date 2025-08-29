基隆暖暖托嬰中心外流浪犬聚集 追車狂吠家長險摔車

基隆市暖暖公私協力托嬰中心外停車場經常有流浪犬聚集，目前至少有4隻長年有人餵養，近日家長投訴流浪犬追車頻傳，甚至導致家長差點摔車，由於接送小朋友容易發生危險。市府動保所昨捕獲1隻，將加強巡查，避免流浪犬追車咬人。

近日家長投訴指出，暖暖公私協力托嬰中心附近常有流浪犬出沒，只要有汽機車靠近就會追逐不放，還會狂，讓接送孩子的家長十分害怕，甚至有的被追到差點摔車。

市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。據了解，因有人長期餵養流浪犬才會長期聚集，且愈來愈多。

動保所表示，昨天捕獲1隻流浪犬，將完成結紮後再裝設矯正器回置，以降低追車行為；後續動保所將針對其他犬隻進行捕捉。基隆高中則協助開放校園大門讓托嬰中心家長接送方便進出，避開流浪犬聚集路線。

基隆高中與暖暖托嬰中心於多處張貼禁止餵養流浪犬告示，暖暖區公所及在地的里長、里幹事，將協助不定時巡視與勸導民眾；托嬰中心也協助家長進出時的安全維護。

市府呼籲民眾不要餵養流浪犬，以提高誘捕的成功率，並維護民眾行車及出入安全。