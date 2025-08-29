快訊

基隆暖暖托嬰中心外流浪犬聚集 追車狂吠家長險摔車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。圖／兒少處提供
市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。圖／兒少處提供

基隆市暖暖公私協力托嬰中心外停車場經常有流浪犬聚集，目前至少有4隻長年有人餵養，近日家長投訴流浪犬追車頻傳，甚至導致家長差點摔車，由於接送小朋友容易發生危險。市府動保所昨捕獲1隻，將加強巡查，避免流浪犬追車咬人。

近日家長投訴指出，暖暖公私協力托嬰中心附近常有流浪犬出沒，只要有汽機車靠近就會追逐不放，還會狂，讓接送孩子的家長十分害怕，甚至有的被追到差點摔車。

市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。據了解，因有人長期餵養流浪犬才會長期聚集，且愈來愈多。

動保所表示，昨天捕獲1隻流浪犬，將完成結紮後再裝設矯正器回置，以降低追車行為；後續動保所將針對其他犬隻進行捕捉。基隆高中則協助開放校園大門讓托嬰中心家長接送方便進出，避開流浪犬聚集路線。

基隆高中與暖暖托嬰中心於多處張貼禁止餵養流浪犬告示，暖暖區公所及在地的里長、里幹事，將協助不定時巡視與勸導民眾；托嬰中心也協助家長進出時的安全維護。

市府呼籲民眾不要餵養流浪犬，以提高誘捕的成功率，並維護民眾行車及出入安全。

市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。圖／兒少處提供
市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。圖／兒少處提供
市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。圖／兒少處提供
市府兒少處會同動保所、暖暖托嬰中心、暖暖區公所及基隆高中，今天到暖暖托嬰中心外停車場會勘研議解決方案。圖／兒少處提供

相關新聞

台東工人玩怪手人肉涮涮鍋 縣府：恐違反職安挨罰

台東某工程公司進行大武溪疏濬工程，未料，疑因天熱關係，工程人員竟玩起怪手人肉涮涮鍋遊戲，5名工人爬入挖斗子裡後，怪手不斷...

基隆暖暖托嬰中心外流浪犬聚集 追車狂吠家長險摔車

基隆市暖暖公私協力托嬰中心外停車場經常有流浪犬聚集，目前至少有4隻長年有人餵養，近日家長投訴流浪犬追車頻傳，甚至導致家長...

不再10分鐘衝衝衝！南橫公路台東端工程管制解除

南橫公路台端端180.8公里邊坡修復工程完工，解除施工管制，未來從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可以暢行...

基隆民宅崩塌...鋼筋鏽斷、氯離子超高 結構技師：和地震有關

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，幸好沒有砸到人，3、4樓住戶撤離8人安置。市...

2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場

為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。縣府表示，這座臨海的開闊園區背山面...

基隆逾3萬機車未定檢取締僅4000輛 車齡10年以上直接罰500元

基隆市府統計到去年10月機車應定檢10萬5175輛，實際到檢僅7萬8616輛、到檢率74.75％，到檢率連續多年低於全國...

