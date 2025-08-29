聽新聞
不再10分鐘衝衝衝！南橫公路台東端工程管制解除
南橫公路台端端180.8公里邊坡修復工程完工，解除施工管制，未來從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可以暢行無礙了。觀光業者期待遊客上山南橫東段旅遊。
公路局關山工務段表示，目前南橫公路台東端初來至利稻施工工程已完成，也已撤離所有大機具，結束固定施工管制，從初來、霧鹿、天龍一直到利稻，一路暢通，利稻以上僅剩零星工程。
自莫拉克風災以來，南橫公路台東端因天然災害災損不斷，10幾年來初來至利稻因修復工程，路段管制不曾中斷，近日180.8公里邊坡修復工程完工後，解除施工管制，全線通車不再受限。
「不用再趕路衝10分鐘！」當地邱姓居民說，為了管制開放的10分鐘時間，山路幾乎用飆的，這過程好幾年有了，真的很辛苦。另陳姓居民說，「真希望道路像這樣一直保持暢通不再管制」。
當地觀光業者樂觀表示，雖然南橫全線因西部端路斷無法全線通行，但至少台東端保持暢通，現在又沒有施工管制時間，上山更加方便，遊覽車也可以通行，這完全都是工程人員的辛勞付出。
