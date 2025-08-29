快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

不再10分鐘衝衝衝！南橫公路台東端工程管制解除

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南橫公路台東端修復工程完工，解除施工管制，未來民眾從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制了。記者尤聰光／攝影
南橫公路台東端修復工程完工，解除施工管制，未來民眾從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制了。記者尤聰光／攝影

南橫公路台端端180.8公里邊坡修復工程完工，解除施工管制，未來從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可以暢行無礙了。觀光業者期待遊客上山南橫東段旅遊。

公路局關山工務段表示，目前南橫公路台東端初來至利稻施工工程已完成，也已撤離所有大機具，結束固定施工管制，從初來、霧鹿、天龍一直到利稻，一路暢通，利稻以上僅剩零星工程。

自莫拉克風災以來，南橫公路台東端因天然災害災損不斷，10幾年來初來至利稻因修復工程，路段管制不曾中斷，近日180.8公里邊坡修復工程完工後，解除施工管制，全線通車不再受限。

「不用再趕路衝10分鐘！」當地邱姓居民說，為了管制開放的10分鐘時間，山路幾乎用飆的，這過程好幾年有了，真的很辛苦。另陳姓居民說，「真希望道路像這樣一直保持暢通不再管制」。

當地觀光業者樂觀表示，雖然南橫全線因西部端路斷無法全線通行，但至少台東端保持暢通，現在又沒有施工管制時間，上山更加方便，遊覽車也可以通行，這完全都是工程人員的辛勞付出。

南橫公路台東端修復工程完工，解除施工管制，未來民眾從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制了。記者尤聰光／攝影
南橫公路台東端修復工程完工，解除施工管制，未來民眾從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制了。記者尤聰光／攝影

南橫 台東

延伸閱讀

台南鐵路地下化隧道19台「風機」進場安裝 目標明年底通車

國發會：公共建設執行金額18年新高 拚落實工程減碳

好望角苗33線拓寬改善分兩階段 交通部先核定工程設計費1271萬元

勞動部提職安法修正草案 政院拍板29日送立院審議

相關新聞

基隆民宅崩塌...鋼筋鏽斷、氯離子超高 結構技師：和地震有關

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，幸好沒有砸到人，3、4樓住戶撤離8人安置。市...

不再10分鐘衝衝衝！南橫公路台東端工程管制解除

南橫公路台端端180.8公里邊坡修復工程完工，解除施工管制，未來從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可以暢行...

2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場

為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。縣府表示，這座臨海的開闊園區背山面...

基隆逾3萬機車未定檢取締僅4000輛 車齡10年以上直接罰500元

基隆市府統計到去年10月機車應定檢10萬5175輛，實際到檢僅7萬8616輛、到檢率74.75％，到檢率連續多年低於全國...

影／基隆民宅樓頂板水泥整片崩塌影片曝 地震或海砂屋造成今鑑定

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓，昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，陳姓屋主說，前晚地震後就有窸窸窣窣的聲音，...

客廳樓板震落幸未砸傷人 基隆緊急安置8人

基隆市百福社區一棟4層樓公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。