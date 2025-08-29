快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。圖／台東縣政府提供
為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。圖／台東縣政府提供

為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。縣府表示，這座臨海的開闊園區背山面海，草坡一路銜接礁岩與海蝕地貌，附近地景如將軍岩與壯麗的三峰岩矗立海際，海風與潮聲形成天然背景，現場彷彿是一座被大自然包圍的戶外劇場。

縣府表示，明晚音樂卡司將邀請台語搖滾樂團拍謝少年、情緒搖滾樂團宋德鶴Song of Crane、台東在地美聲樂團請問芳名人聲樂團、以及在地青年智偉葛格輪番獻唱。除音樂演出，活動亦規畫放閃星任務互動環節，民眾只要於現場拍照上傳並留言，即有機會獲得限量伴手禮。

綠島人權紀念公園是一處兼具自然與歷史意義的地標，入夜後少有光害，視野遼闊，銀河與繁星清晰可見，草坡更是觀賞夜空的最佳座席。另還有許多值得探索的特色，從海鮮料理、冰品小店，到手作選物與在地農產，都能讓旅客享受探險探店的樂趣。

縣府表示，綠島的交通主要仰賴飛機、船運與島上交通工具，提醒民眾出發前留意天氣，提早安排行程，另外音樂會現場掃描問卷QR Code完成填寫，還有機會獲得限量「台東最美星空鑰匙圈」，以及參加社群互動「放閃星任務」拍照活動，也有機會在今夏最終章拿到好禮。

台東 樂團 綠島 音樂會

延伸閱讀

白色恐怖受難者胡子丹辭世 文化部頒贈旌揚狀

中國發布「人權報告」 批人權淪為美國「政治道具」

香港遊客出遊綠島 疑路況不熟騎機車掉落漁港

2025臺灣國際人權電影節即將登場　聚焦環境與人權

相關新聞

2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場

為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。縣府表示，這座臨海的開闊園區背山面...

基隆逾3萬機車未定檢取締僅4000輛 車齡10年以上直接罰500元

基隆市府統計到去年10月機車應定檢10萬5175輛，實際到檢僅7萬8616輛、到檢率74.75％，到檢率連續多年低於全國...

影／基隆民宅樓頂板水泥整片崩塌影片曝 地震或海砂屋造成今鑑定

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓，昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，陳姓屋主說，前晚地震後就有窸窸窣窣的聲音，...

客廳樓板震落幸未砸傷人 基隆緊急安置8人

基隆市百福社區一棟4層樓公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦...

影／國小童走斑馬線被撞倒翻滾 謝國樑：減速標準不明籲中央修法

基隆市一名國小男童日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊倒地翻滾數圈，身體多處擦挫傷。市長謝國樑今天會...

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9月1日降價賣

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。