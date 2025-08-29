聽新聞
2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場
為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。縣府表示，這座臨海的開闊園區背山面海，草坡一路銜接礁岩與海蝕地貌，附近地景如將軍岩與壯麗的三峰岩矗立海際，海風與潮聲形成天然背景，現場彷彿是一座被大自然包圍的戶外劇場。
縣府表示，明晚音樂卡司將邀請台語搖滾樂團拍謝少年、情緒搖滾樂團宋德鶴Song of Crane、台東在地美聲樂團請問芳名人聲樂團、以及在地青年智偉葛格輪番獻唱。除音樂演出，活動亦規畫放閃星任務互動環節，民眾只要於現場拍照上傳並留言，即有機會獲得限量伴手禮。
綠島人權紀念公園是一處兼具自然與歷史意義的地標，入夜後少有光害，視野遼闊，銀河與繁星清晰可見，草坡更是觀賞夜空的最佳座席。另還有許多值得探索的特色，從海鮮料理、冰品小店，到手作選物與在地農產，都能讓旅客享受探險探店的樂趣。
縣府表示，綠島的交通主要仰賴飛機、船運與島上交通工具，提醒民眾出發前留意天氣，提早安排行程，另外音樂會現場掃描問卷QR Code完成填寫，還有機會獲得限量「台東最美星空鑰匙圈」，以及參加社群互動「放閃星任務」拍照活動，也有機會在今夏最終章拿到好禮。
