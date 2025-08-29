基隆逾3萬機車未定檢取締僅4000輛 車齡10年以上直接罰500元

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆機車到檢率連續多年低於全國平均值，每年3萬餘輛未到檢，但卻僅取締約4000輛。記者游明煌／攝影
基隆機車到檢率連續多年低於全國平均值，每年3萬餘輛未到檢，但卻僅取締約4000輛。記者游明煌／攝影

基隆市府統計到去年10月機車應定檢10萬5175輛，實際到檢僅7萬8616輛、到檢率74.75％，到檢率連續多年低於全國平均值，每年3萬餘輛未到檢卻僅取締約4000輛，審計要求改善。市府表示，7月起已針對10年以上未定檢機車，不再寄發通知，直接依空汙法開500元罰鍰。

基隆審計室指出，環保局辦理機車排氣定期檢驗管制，到檢率連續多年低於全國平均值，經查111及112年機車排氣定檢到檢率分別為 69.63％（第19名）及 76.55％（第16名），低於全國平均值 78.45％及 79.35％。

審計室指出，環保局委託廠商辦理機車排氣定期檢驗，是以寄發明信片或以簡訊通知提醒車主，但去年委託契約規定寄發數量僅9萬5000輛，未涵蓋全部應到檢數10萬5175輛。

另委託廠商雖透過移動式車牌辨識系統取得使用中機車資訊，並與環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統資料比對，如屬逾期未辦理排氣定期檢驗再依法裁罰，但去年取締件數約4000輛，與每年機車未到檢數約3萬輛相較，稽查範圍及取締效率有限。要求環保局擬具體可行方案，提升機車排氣定期檢驗到檢率，改善環境空氣品質。

環保局回應，將優先通知車齡剛滿5年及近2年有辦理排氣定期檢驗的機車車主，後續將依整體執行成效進行評估與修正作法，以提升到檢率。

基隆市機車登記數量有18萬餘輛，滿5年要定檢，3萬輛機車未按規定進行排氣定檢，今年7月開始加強未定檢處分力道，針對10年以上未完成排氣定檢的機車，「不再另行寄發逾期未定檢通知提醒車主」，將依據空汙法直接開出500元罰鍰；仍不改善者將移送監理機關註銷車牌，車輛無法再上路使用。

環保局說，民眾可以透過「廢車回收一站通」進行車體回收報廢手續，否則罰單會一直寄至，恐因未定檢而接連受罰。可以透過基隆市環保局官網或至30間排氣定檢站掃描QR code加入「機車定檢e通知服務」服務，將自動收到提醒通知，避免因疏忽而忘記定檢。

