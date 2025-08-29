影／基隆民宅樓頂板水泥整片崩塌影片曝 地震或海砂屋造成今鑑定

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
市議員曾怡芳昨晚到飯店探視安置戶。記者游明煌／翻攝
市議員曾怡芳昨晚到飯店探視安置戶。記者游明煌／翻攝

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓，昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，陳姓屋主說，前晚地震後就有窸窸窣窣的聲音，昨天上午進廚房準備午餐，突聽到客廳巨響，天花板整個崩塌下來，幸好沒砸到人。七堵區公所表示，是地震還是海砂屋等因素，今天由都發處委請結構技師勘查鑑定。

宜蘭縣前晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，震央在龜山島附近，基隆震度2級，消防局並未接獲災情通報。七堵區公所、百福里長何孟翰昨晚協助將3樓及4樓住戶8人安置到飯店。

市議員曾怡芳昨晚到飯店探視安置戶，陳姓屋主的媳婦說，前晚發生地震過後也沒什麼狀況，但先生跟她說，客廳有窸窸窣窣不明聲音，但後來沒有狀況。

昨天上午陳姓屋主的兒子和媳婦出門，陳姓屋主說，昨上午11時，從客廳去廚房準備自己和臥床太太的午餐，結果才剛進廚房沒多久，就聽到客廳傳來巨大聲響，往客廳一看，發現屋頂整片垮下來。如果自己晚一點離開，他就「再見了」。

曾怡芳表示，初步判斷這起坍塌意外是前天地震造成的，陳姓屋主的太太臥床，沒有辦法行走，市府先保護民眾安全安置，再鑑定建物安全，是不是適合再居住。

七堵區長林賢家昨天第一時間就趕到現場，他說，3、4樓住戶各4人共8人完成安置到飯店，房屋發生崩塌意外原因，市府都發處今天委由結構技師鑑定安全及後續處置方式。

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓，昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人。記者游明煌／翻攝
基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓，昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人。記者游明煌／翻攝
基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓，昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人。記者游明煌／翻攝
基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓，昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人。記者游明煌／翻攝

