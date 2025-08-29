聽新聞
0:00 / 0:00

客廳樓板震落幸未砸傷人 基隆緊急安置8人

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板剝落，市府將3、4樓住戶共8人安置在飯店。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板剝落，市府將3、4樓住戶共8人安置在飯店。圖／百福里長何孟翰提供

基隆市百福社區一棟4層樓公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦公處協助善後，昨晚將3、4樓住戶共8人安置在飯店，確保安全，今再由土木技師勘驗發生原因。

宜蘭縣前晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，震央在龜山島附近，中央氣象署基隆測站測得震度2級，百福社區這處公寓3樓住戶說，地震後就聽到天花板傳出奇怪聲響，昨早客廳上方的樓頂板就崩塌，連同鋼筋竟然成片剝落，還好沒砸傷人。

百福里長何孟翰獲知後前往現場了解狀況，向區公所回報災情，3樓住戶是一對老夫婦和兒媳同住，老婦人行動不便，4樓住戶則是2代4人，由於3樓已難以居住，4樓也有風險，區公所建議撤離；1樓目前無人居住，2樓研判無立即風險，住戶未接受安置公寓。

3樓住戶到晚間才同意接受安置，但因客廳天花板崩塌，無法從大門正常進出，何孟翰昨晚6時46分向消防局求助，由消防員協助從窗戶，將臥床的老婦人搬運出屋外，送往飯店安置。土木技師今天將勘驗，釐清意外是地震造成或是公寓建材等其他原因造成。

延伸閱讀

象山直播鏡頭捕捉地震瞬間 強震晃動後台北夜景突變色

公寓樓頂板崩塌宛如被砲彈擊中 屋主：如果晚3分鐘去廚房就再見了

昨晚地震震的？基隆公寓樓頂板混凝土今崩落 有如被炮彈砸中場景

白蟻蛀蝕又遇地震 市定古蹟台師大行政大樓天花板崩落

相關新聞

公寓樓頂板崩塌宛如被砲彈擊中 屋主：如果晚3分鐘去廚房就再見了

基隆市百福社區4樓公寓的3樓，今日客廳樓頂板突然整片崩落。陳姓屋主說，他本來在客廳，聽到窸窸窣窣的聲音，查看屋外沒看到異...

宜蘭抹香鯨母子擱淺 救起後忍痛人道處置

宜蘭嶺腳沙灘前天有母子抹香鯨疑似迷航擱淺，海巡人員及民眾合力搶救協助脫困，以怪手拖吊送到宜蘭縣動植物防疫所，但母鯨疑遭鯊...

客廳樓板震落幸未砸傷人 基隆緊急安置8人

基隆市百福社區一棟4層樓公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦...

昨晚地震震的？基隆公寓樓頂板混凝土今崩落 有如被炮彈砸中場景

基隆市百福社區一棟4層樓的公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里...

影／國小童走斑馬線被撞倒翻滾 謝國樑：減速標準不明籲中央修法

基隆市一名國小男童日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊倒地翻滾數圈，身體多處擦挫傷。市長謝國樑今天會...

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。