客廳樓板震落幸未砸傷人 基隆緊急安置8人

基隆市百福社區一棟4層樓公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦公處協助善後，昨晚將3、4樓住戶共8人安置在飯店，確保安全，今再由土木技師勘驗發生原因。

宜蘭縣前晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，震央在龜山島附近，中央氣象署基隆測站測得震度2級，百福社區這處公寓3樓住戶說，地震後就聽到天花板傳出奇怪聲響，昨早客廳上方的樓頂板就崩塌，連同鋼筋竟然成片剝落，還好沒砸傷人。

百福里長何孟翰獲知後前往現場了解狀況，向區公所回報災情，3樓住戶是一對老夫婦和兒媳同住，老婦人行動不便，4樓住戶則是2代4人，由於3樓已難以居住，4樓也有風險，區公所建議撤離；1樓目前無人居住，2樓研判無立即風險，住戶未接受安置公寓。

3樓住戶到晚間才同意接受安置，但因客廳天花板崩塌，無法從大門正常進出，何孟翰昨晚6時46分向消防局求助，由消防員協助從窗戶，將臥床的老婦人搬運出屋外，送往飯店安置。土木技師今天將勘驗，釐清意外是地震造成或是公寓建材等其他原因造成。

