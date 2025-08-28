公寓樓頂板崩塌宛如被砲彈擊中 屋主：如果晚3分鐘去廚房就再見了

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板成片剝落，現場有如被砲彈擊中。陳姓屋主說，如果他晚幾分鐘離開客廳「就再見了」。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區4樓公寓的3樓，今日客廳樓頂板突然整片崩落。陳姓屋主說，他本來在客廳，聽到窸窸窣窣的聲音，查看屋外沒看到異狀，決定進廚房準備午餐，然後就聽到客廳傳來巨大聲響，屋頂整個崩塌下來，如果自己晚一點離開，「就再見了」。

宜蘭縣昨晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，震央在龜山島附近，基隆震度2級。陳姓屋主的媳婦說，昨天發生地震過後也沒什麼狀況，她跟先生坐在客廳沙發聊天。先生要她聽一下，窸窸窣窣是什麼聲音，她說她不知道。

陳姓屋主的兒子和媳婦早上出門，到住家附近的公司上班。他說，一個人坐在客廳，聽到窸窸窣窣的聲響，心想在屋內沒有風，為什麼會有聲音？以為是從屋外傳進來的，還起身去查看屋外，但沒有聽到奇怪的聲音和看到奇怪的狀況。

陳姓屋主說，回到客廳後，想說先去廚房準備自己和太太的午餐，結果才剛進廚房沒多久，就聽到客廳傳來巨大聲響，往客廳一看，發現屋頂整片垮下來。如果自己晚一點離開，他就「再見了」。

陳姓屋主的媳婦表示，因為公公沒有手機，所以從窗戶離開住處，下樓到公司找兒子，告知家裡出事了。她去里辦公處找里長幫忙，得知事關公寓所有住戶安全，她又回公寓，詢問2樓鄰居的意見。2樓住戶說，他在屋內聽到很大的聲響，以為是外牆，但到屋外查看沒狀況，原來是3樓出事。

陳姓屋主的媳婦後來向市議員曾怡芳陳情求助，曾怡芳認為，第一時間要先以民眾的生命安全為優先，並聯繫市府都市發展處協助處理。她初步判斷，這起坍塌意外是昨天的地震造成的，屬於天災。陳姓屋主的太太臥床，沒有辦法行走，市府也應協助安置，先保護民眾安全，再鑑定建物是不是適合再居住。

七堵區長林賢家說，今天陳家發生狀況後，第一時間就趕到現場。當時因為住戶還有一些考量，自認房間還是安全的，所以未馬上接受安置。後來費了一點時間跟屋主溝通，生命安全最重要，好不容易才說服他接受安置。

林賢家表示，3樓4名住戶今晚先安置在飯店，4樓也有4名住戶，4樓住戶認為，他們住家的地板也有一些狀況，希望能夠也有安全的庇護所，所以也會協助他們安置在飯店。至於房屋發生狀況的原因，將由都發處明天委由專業人士認定和決定後續處置方式。

