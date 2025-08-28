快訊

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

聽新聞
0:00 / 0:00

昨晚地震震的？基隆公寓樓頂板混凝土今崩落 有如被炮彈砸中場景

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供

基隆市百福社區一棟4層樓的公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦公處協助善後，今晚將3、4樓住戶共8人，安排安置在飯店，確保安全，明天再由土木技師勘驗發生原因。

宜蘭縣昨晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，震央在龜山島附近，中央氣象署基隆測站測得震度2級。3樓住戶說，地震後就聽到天花板傳出奇怪聲響，今早客廳上方的樓頂板就崩塌下來。

公寓3樓住戶是一對老夫婦和兒媳同住，老媽媽行動不便。4樓住戶的住戶，也是2代4人。百福里長何孟翰上午得知發生狀況，就前往現場了解狀況，並向區公所回報災情。

這次意外是地震造成，或是公寓建材問題，或是其他修建原因造成，尚未土木技師勘驗。由於3樓已難以居住，4樓也有風險，區公所建議撤離。 1樓目前無人居住，2樓研判無立即危險，住戶未勸離接受安置。

3樓住戶到晚間才同意接受安置，但因客廳天花板崩塌，無法從大門正常進出。何孟翰晚間6時46分向消防局求助，由消防員協助從窗戶，將臥床的老太太搬運出屋外，送往飯店安置。

基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供
基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供

住戶 地震 公寓

延伸閱讀

白蟻蛀蝕又遇地震 市定古蹟台師大行政大樓天花板崩落

中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗

宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

影／佛光大學「鏡頭君」直擊蘭陽平原地震 民眾直呼搖滾區太震撼

相關新聞

昨晚地震震的？基隆公寓樓頂板混凝土今崩落 有如被炮彈砸中場景

基隆市百福社區一棟4層樓的公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里...

影／國小童走斑馬線被撞倒翻滾 謝國樑：減速標準不明籲中央修法

基隆市一名國小男童日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊倒地翻滾數圈，身體多處擦挫傷。市長謝國樑今天會...

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。...

影／四接恐停！基市府公告協和電廠全廠45公頃為土汙場址 改善前不得開發

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址、「禁止土地利用行為」，暫停止四接開發案。市府回應...

基隆原民廣場整建 串連彩色屋拚觀光

基隆市原住民文化廣場及會館規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕遮陽遮雨，可多元化舉辦各類活動，並與彩色屋景點串連規畫成...

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠白都反對 業者緊急取消說明會

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。