昨晚地震震的？基隆公寓樓頂板混凝土今崩落 有如被炮彈砸中場景

基隆市百福社區一棟4層樓的公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦公處協助善後，今晚將3、4樓住戶共8人，安排安置在飯店，確保安全，明天再由土木技師勘驗發生原因。

宜蘭縣昨晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，震央在龜山島附近，中央氣象署基隆測站測得震度2級。3樓住戶說，地震後就聽到天花板傳出奇怪聲響，今早客廳上方的樓頂板就崩塌下來。

公寓3樓住戶是一對老夫婦和兒媳同住，老媽媽行動不便。4樓住戶的住戶，也是2代4人。百福里長何孟翰上午得知發生狀況，就前往現場了解狀況，並向區公所回報災情。

這次意外是地震造成，或是公寓建材問題，或是其他修建原因造成，尚未土木技師勘驗。由於3樓已難以居住，4樓也有風險，區公所建議撤離。 1樓目前無人居住，2樓研判無立即危險，住戶未勸離接受安置。

3樓住戶到晚間才同意接受安置，但因客廳天花板崩塌，無法從大門正常進出。何孟翰晚間6時46分向消防局求助，由消防員協助從窗戶，將臥床的老太太搬運出屋外，送往飯店安置。 基隆市百福社區一處公寓3樓的客廳樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落幸未砸傷人。市府今晚將3、4樓住戶共8人安排安置在飯店，明天再由土木技師勘驗發生原因。圖／百福里長何孟翰提供

