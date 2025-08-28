聽新聞
0:00 / 0:00
昨晚地震震的？基隆公寓樓頂板混凝土今崩落 有如被炮彈砸中場景
基隆市百福社區一棟4層樓的公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦公處協助善後，今晚將3、4樓住戶共8人，安排安置在飯店，確保安全，明天再由土木技師勘驗發生原因。
宜蘭縣昨晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，震央在龜山島附近，中央氣象署基隆測站測得震度2級。3樓住戶說，地震後就聽到天花板傳出奇怪聲響，今早客廳上方的樓頂板就崩塌下來。
公寓3樓住戶是一對老夫婦和兒媳同住，老媽媽行動不便。4樓住戶的住戶，也是2代4人。百福里長何孟翰上午得知發生狀況，就前往現場了解狀況，並向區公所回報災情。
這次意外是地震造成，或是公寓建材問題，或是其他修建原因造成，尚未土木技師勘驗。由於3樓已難以居住，4樓也有風險，區公所建議撤離。 1樓目前無人居住，2樓研判無立即危險，住戶未勸離接受安置。
3樓住戶到晚間才同意接受安置，但因客廳天花板崩塌，無法從大門正常進出。何孟翰晚間6時46分向消防局求助，由消防員協助從窗戶，將臥床的老太太搬運出屋外，送往飯店安置。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言