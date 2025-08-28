颱風楊柳颳倒木瓜樹 花蓮光復瓜田每公頃救助10萬
受颱風楊柳強風侵襲，花蓮光復鄉木瓜有主幹折斷傾倒等災情，為協助受災農友儘早復耕復建，花蓮縣政府向農業部爭取，今天公告光復鄉木瓜現金救助每公頃10萬元。
花蓮縣政府農業處表示，受災農友可自8月29日起至9月11日止，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，受理最後一天如逢假日，則順延至次一上班日。
農業處長陳淑雯說明，木瓜救助額度每公頃新台幣10萬元，受災農友依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地的公所辦理，申請人應為實際從事農作生產之自然人、申報項目損失率達20%以上，未達者不予救助，長期作農產品於同曆年救助，以1次為限。
農業處提醒，本次災害救助受理期限至9月11日止，符合申請資格農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；也提醒農友如有發現農作受天然災害影響，及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發的農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形。
基層公所對於天然災害受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕復建、維護申請天然災害救助權益。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言