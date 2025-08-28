颱風楊柳颳倒木瓜樹 花蓮光復瓜田每公頃救助10萬

受颱風楊柳強風侵襲，花蓮光復鄉木瓜有主幹折斷傾倒等災情，為協助受災農友儘早復耕復建，花蓮縣政府向農業部爭取，今天公告光復鄉木瓜現金救助每公頃10萬元。

花蓮縣政府農業處表示，受災農友可自8月29日起至9月11日止，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，受理最後一天如逢假日，則順延至次一上班日。

農業處長陳淑雯說明，木瓜救助額度每公頃新台幣10萬元，受災農友依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地的公所辦理，申請人應為實際從事農作生產之自然人、申報項目損失率達20%以上，未達者不予救助，長期作農產品於同曆年救助，以1次為限。

農業處提醒，本次災害救助受理期限至9月11日止，符合申請資格農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；也提醒農友如有發現農作受天然災害影響，及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發的農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形。

基層公所對於天然災害受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕復建、維護申請天然災害救助權益。

