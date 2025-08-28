影／國小童走斑馬線被撞倒翻滾 謝國樑：減速標準不明籲中央修法
基隆市一名國小男童日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊倒地翻滾數圈，身體多處擦挫傷。市長謝國樑今天會同相關單位前往會勘並慰問男童。謝國樑說，將建請中央修法，讓駕駛行經路口的減速標準規範更明確，以有效保障行人安全。
這起事故發生在21日中午時段，一輛計程車從愛六路右轉仁一路時，撞倒一名走在斑馬線男童，男童倒地翻滾數圈，救護車趕至將他送醫，身體有多處擦挫傷，全案由交通隊測繪採證釐清調查。
家長提出「全行人時相」保障學童安全，市議員鄭文婷則建議退縮行人穿越道，謝國樑表示，市府都會納入研議與規畫，謝國樑會勘時當場抱住男童表達慰問之意。
謝國樑指出，目前道路交通管理處罰條例第44條僅規範「行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」即屬違規，但規定過於模糊，欠缺具體減速標準，因此已請交通處向交通部反映，建議中央應修法明定，確保行人穿越路口時更有保障。
謝國樑表示，他自上任以來，對於行人交通安全十分重視，基隆市的行人交通事故數據已逐步下降，去年6月有19件，今年6月降為6件，7月也從23件降為12件，8月也大幅減少。他希望透過明確的中央修法與市府持續推動「行人友善」、「行人有序」政策，進一步降低事故發生率，營造安全交通環境。
他提醒，9月即將進入全國交通安全月，市府除持續強化宣導外，將特別強調「停讓文化」，呼籲駕駛人行經路口務必落實「慢看停」原則：放慢速度、注意人車、確實停讓；轉彎時則要車輛行至路口中心點再轉向，避免視線死角；行人則要牢記「停看聽」原則：在安全地點停等，過馬路時盯住來車，並專心通行、不滑手機，確保自身安全。市府將持續加強道路設施改善與交通安全宣導，
