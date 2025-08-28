快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

台東客運司機載客甘苦談 夜宿車上難忍飲食留異味

中央社／ 台東縣28日電

台東一名客運司機在網路分享工作辛酸表示，乘客在車內飲食、丟垃圾留下異味，司機有時夜宿車上，會因異味感到不舒服。客運業者表示，雖沒有禁止乘客吃東西，但也不鼓勵。

在台東開客運的陳姓駕駛於網路社群threads留言表示，很多人不知道來台東坐公車，司機很討厭乘客在車上飲食的行為，因為有很高比例司機是要在車上過夜。他也說明留宿車上的原因，是為了配合路線隔日早班發車回市區（台東市），乘客的無所謂行為會讓司機感到不舒服。

他表示，有人在車上吃檳榔、臭豆腐等重口味食物，甚至亂丟垃圾，都會讓車廂充滿異味，甚至少數乘客在車上失禁，等到氣味發酵後才會被發現，希望乘客能尊重司機及客運環境。

台東幅員遼闊，客運路線北至花蓮富里、南至台東達仁安朔。東台灣客運業者施建州接受媒體訪問表示，若鹿野學生早上7時30分要到校，司機清晨5時30分就得從市區出發。部分當地路線確實安排本地司機直接將車輛開回家休息，人力不足，要「完全避免外宿」幾乎不可能。

施建州表示，目前公司平日需出勤約23台車、假日則為21台，主要服務學生通勤，但學生班次多半屬於服務性質，幾乎難以獲利，甚至常出現「單趟載客、返程空車」的情況，加上勞基法規定，司機需有11小時休息間隔，排班更為困難。

客運業者表示，雖未明文禁止，但不鼓勵車上飲食，有特殊情形除外。

台東 客運業

延伸閱讀

花蓮教師荒市區學校也難逃 教育處評估重啟教甄

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣

鷄籠中元祭9月5日晚放水燈到凌晨 大眾運輸均加開班次

冷心低壓襲擊！高雄溫度暴降 民眾驚訝：比冷氣房還冷

相關新聞

影／國小童走斑馬線被撞倒翻滾 謝國樑：減速標準不明籲中央修法

基隆市一名國小男童日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊倒地翻滾數圈，身體多處擦挫傷。市長謝國樑今天會...

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。...

影／四接恐停！基市府公告協和電廠全廠45公頃為土汙場址 改善前不得開發

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址、「禁止土地利用行為」，暫停止四接開發案。市府回應...

基隆原民廣場整建 串連彩色屋拚觀光

基隆市原住民文化廣場及會館規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕遮陽遮雨，可多元化舉辦各類活動，並與彩色屋景點串連規畫成...

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠白都反對 業者緊急取消說明會

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原...

花蓮日出大道3年屢有機車騎士「犁田」 縣府施工研磨止滑

花蓮市區日出大道因兩側車道以花崗石板鋪設，部分斜率過大，不時發生機車打滑摔倒，行車安全遭質疑，也引發民怨。花蓮縣府近日針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。