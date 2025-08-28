台東客運司機載客甘苦談 夜宿車上難忍飲食留異味

台東一名客運司機在網路分享工作辛酸表示，乘客在車內飲食、丟垃圾留下異味，司機有時夜宿車上，會因異味感到不舒服。客運業者表示，雖沒有禁止乘客吃東西，但也不鼓勵。

在台東開客運的陳姓駕駛於網路社群threads留言表示，很多人不知道來台東坐公車，司機很討厭乘客在車上飲食的行為，因為有很高比例司機是要在車上過夜。他也說明留宿車上的原因，是為了配合路線隔日早班發車回市區（台東市），乘客的無所謂行為會讓司機感到不舒服。

他表示，有人在車上吃檳榔、臭豆腐等重口味食物，甚至亂丟垃圾，都會讓車廂充滿異味，甚至少數乘客在車上失禁，等到氣味發酵後才會被發現，希望乘客能尊重司機及客運環境。

台東幅員遼闊，客運路線北至花蓮富里、南至台東達仁安朔。東台灣客運業者施建州接受媒體訪問表示，若鹿野學生早上7時30分要到校，司機清晨5時30分就得從市區出發。部分當地路線確實安排本地司機直接將車輛開回家休息，人力不足，要「完全避免外宿」幾乎不可能。

施建州表示，目前公司平日需出勤約23台車、假日則為21台，主要服務學生通勤，但學生班次多半屬於服務性質，幾乎難以獲利，甚至常出現「單趟載客、返程空車」的情況，加上勞基法規定，司機需有11小時休息間隔，排班更為困難。

客運業者表示，雖未明文禁止，但不鼓勵車上飲食，有特殊情形除外。

