花蓮消防救護雲端系統 醫師線上診斷搶黃金急救

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮縣消防局日前接獲民眾通報胸悶、呼吸喘，透過救護雲端系統，由醫師線上診斷、高級救護技術員給予藥物注射，爭取急救，是花蓮首例到院前完成心室性心搏過速給藥成功案例。

花蓮縣消防局表示，25日晚間10時許接獲壽豐鄉民眾通報，一名男子胸悶、呼吸喘，救護人員到場使用十二導程心電圖，救護技術人員判斷疑似為心室性心搏過速（VT）。

救護技術人員將影像資訊透過救護雲端系統回傳至醫院端，經花蓮慈濟醫院醫師判讀為心室性心搏過速，立即開立線上醫囑，由支援的高級救護技術員給予患者抗心律不整藥物靜脈滴注，到院後立即進行診治。

花蓮縣消防局表示，消防局救護車皆配有心電圖設備，並與急救責任醫院合作，現場救護人員進行心電圖檢查並回傳，再由線上醫生判讀，分秒必爭進行醫療急救，這起案例是花蓮首例在到院前完成心室性心搏過速給藥。

救護人員說明，心室性心搏過速是臨床上致命率較高的心律不整，容易引發心室顫動，因心室某部位受到刺激後，造成心臟每分鐘搏動150至250次，若未接受即時治療，可能導致患者低血壓、休克或心跳停止。

花蓮縣消防局呼籲，民眾若發現親友出現胸痛、胸悶、呼吸困難、冒冷汗等症狀，應立即撥打119，接受心電圖檢查，爭取黃金治療時間。

花蓮 醫師 患者

