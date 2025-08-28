快訊

國民黨祕書長爆「郭台銘先跟侯友宜談過2024總統參選」 侯陣營反駁

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

颱風過後...蘭嶼漁民拖回巴丹島漂流漁船 船主將領回

中央社／ 台東縣28日電

颱風楊柳過後，蘭嶼漁民在海面上發現漂流的無人漁船，登船查看是菲律賓巴丹島漁船，於是將船拖回蘭嶼龍門港；船主已獲悉消息，9月20日將親自到蘭嶼確認領回。

原文會董事長、蘭嶼鄉民瑪拉歐斯今天告訴中央社記者，颱風楊柳過後，蘭嶼東清部落村民發現海面上有無人、無籍漁船漂流，於是20日合力將船拖到龍門港。

瑪拉歐斯說，經過村民檢視及確認這艘無人漁船是菲律賓巴丹島漁船；因當地省議員在臉書（Facebook）貼文尋找，同時也透過他幫忙，因此找到了船主。

瑪拉歐斯表示，9月20日巴丹省島訪團要到蘭嶼參加黃金號20人船的試航及文化交流，預備明年6月直航巴丹總共60人輪流接力划船，船主也會跟著一起到蘭嶼領回漁船。

瑪拉歐斯說，船主希望台灣政府幫忙將漁船運回巴丹島，目前透過駐台菲律賓經貿辦事處、原民會、民進黨立委伍麗華幫忙。

瑪拉歐斯表示，蘭嶼和巴丹船隻互相漂流，過去50年偶爾發生，近10年則僅發生這一件。

蘭嶼鄉公所表示，無籍漁船依規定公告認領，已於20 日發出公告，30日內無人認領依相關規定報廢、標售或處理，不得異議。

根據原住民文獻資料，蘭嶼與菲律賓巴丹群島，兩地居民有相似度60%的語言；巴丹島口傳文學中，伊巴丹人因海嘯而遷徙到蘭嶼，達悟族口述歷史中，則流傳祖先來自巴丹。歷史文獻、文化遺留在在顯示，兩地歷史淵源關係匪淺。

蘭嶼 颱風 菲律賓

延伸閱讀

斗六文旦倖免颱風重創 甜度品質佳且不漲價

影／巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 航港局要求運他國處理「不得就地拆解」

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

掰了！ 楊柳颱風破壞結構 潮境人氣景點「飛天掃把」將退

相關新聞

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。...

影／四接恐停！基市府公告協和電廠全廠45公頃為土汙場址 改善前不得開發

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址、「禁止土地利用行為」，暫停止四接開發案。市府回應...

基隆原民廣場整建 串連彩色屋拚觀光

基隆市原住民文化廣場及會館規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕遮陽遮雨，可多元化舉辦各類活動，並與彩色屋景點串連規畫成...

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠白都反對 業者緊急取消說明會

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原...

花蓮日出大道3年屢有機車騎士「犁田」 縣府施工研磨止滑

花蓮市區日出大道因兩側車道以花崗石板鋪設，部分斜率過大，不時發生機車打滑摔倒，行車安全遭質疑，也引發民怨。花蓮縣府近日針...

花蓮推健康餐盒地圖 買5盒送百元折價券再抽好禮

台灣一半以上人口是外食族，為讓民眾吃得健康又美味，花蓮縣衛生局推出「集食饗樂」活動，輔導77家餐飲店，做出符合健康飲食元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。