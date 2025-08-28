颱風過後...蘭嶼漁民拖回巴丹島漂流漁船 船主將領回
颱風楊柳過後，蘭嶼漁民在海面上發現漂流的無人漁船，登船查看是菲律賓巴丹島漁船，於是將船拖回蘭嶼龍門港；船主已獲悉消息，9月20日將親自到蘭嶼確認領回。
原文會董事長、蘭嶼鄉民瑪拉歐斯今天告訴中央社記者，颱風楊柳過後，蘭嶼東清部落村民發現海面上有無人、無籍漁船漂流，於是20日合力將船拖到龍門港。
瑪拉歐斯說，經過村民檢視及確認這艘無人漁船是菲律賓巴丹島漁船；因當地省議員在臉書（Facebook）貼文尋找，同時也透過他幫忙，因此找到了船主。
瑪拉歐斯表示，9月20日巴丹省島訪團要到蘭嶼參加黃金號20人船的試航及文化交流，預備明年6月直航巴丹總共60人輪流接力划船，船主也會跟著一起到蘭嶼領回漁船。
瑪拉歐斯說，船主希望台灣政府幫忙將漁船運回巴丹島，目前透過駐台菲律賓經貿辦事處、原民會、民進黨立委伍麗華幫忙。
瑪拉歐斯表示，蘭嶼和巴丹船隻互相漂流，過去50年偶爾發生，近10年則僅發生這一件。
蘭嶼鄉公所表示，無籍漁船依規定公告認領，已於20 日發出公告，30日內無人認領依相關規定報廢、標售或處理，不得異議。
根據原住民文獻資料，蘭嶼與菲律賓巴丹群島，兩地居民有相似度60%的語言；巴丹島口傳文學中，伊巴丹人因海嘯而遷徙到蘭嶼，達悟族口述歷史中，則流傳祖先來自巴丹。歷史文獻、文化遺留在在顯示，兩地歷史淵源關係匪淺。
