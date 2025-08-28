快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一家健身俱樂部欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家健身俱樂部欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。宜蘭分署今天表示，兩店設備9月1日將降價拍賣，有興趣的民眾可以到場競標。

位在基隆廟口商圈邊的健身俱樂部2016年開業，業者因欠繳勞健保費176萬餘元遭移送執行。宜蘭分署多次分期寬緩及催繳，業者未持續繳納，去年8月間查扣該俱樂部飛輪5台、滑步機3台和轉體機、二頭彎舉機、側平舉機、腿伸展機、臥姿腿後勾機、坐姿胸推機、背部下拉機、肩椎機各1部等，合計共16種健身器材。

宜蘭分署今年8月4日曾在店址仁三路11號地下1樓舉辦首次拍賣，最後流標收場，9月1日降價再行拍賣，買家只要出價達底價50%即可拍定。

至於欠繳稅費的麵包店，1980年在基隆市義一路開店，後來共成立6家店。除了製作麵包、蛋糕和伴手禮，1986年起推展戶外歐式外燴服務。近年疑財務出問題，已有4家分店歇業，且因欠繳營業稅超過25萬元，2家分店已停用發票。

主管機關移送執行後，宜蘭分署執行官追查麵包店財產狀況，發現業者仍有承接外燴業務，但當有大筆貨款入帳，就被提領一空，代表業者並非無繳款能力，而是無意繳納。今年7月14日、16日，先後至2家分店查封冰櫃等設備。

宜蘭分署指出，家家麵包業者欠繳營業稅及勞健保費已超過70萬元，陸續查封冰櫃5台及凍藏發酵箱等動產，業者仍未能按清償計畫繳款。9月1日上午11時將在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號）再次辦拍賣會，底價下修，有興趣民眾可到場競標。

宜蘭分署每月第「1」周的周「2」下午「3」時，宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，前一日另在基隆辦公室，舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動，相關拍賣資訊可上分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告（https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/）查詢。

基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家老牌麵包店因欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家健身俱樂部欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供
基隆市一家健身俱樂部欠繳稅費，行政執行署宜蘭分署查封店內設備，9月1日二拍降價出售，有興趣的民眾可以到場競標。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 基隆 麵包

延伸閱讀

無照男多次違規不繳欠款查封不動產 姑姑擔心家產法拍幫繳清

立院內政委員會考察基隆排水 林沛祥爭取近9600萬改善淹水

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

相關新聞

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。...

四接恐停！基市府公告協和電廠全廠45公頃為土汙場址 改善前不得開發

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址、「禁止土地利用行為」，暫停止四接開發案。市府回應...

基隆原民廣場整建 串連彩色屋拚觀光

基隆市原住民文化廣場及會館規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕遮陽遮雨，可多元化舉辦各類活動，並與彩色屋景點串連規畫成...

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠白都反對 業者緊急取消說明會

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原...

花蓮日出大道3年屢有機車騎士「犁田」 縣府施工研磨止滑

花蓮市區日出大道因兩側車道以花崗石板鋪設，部分斜率過大，不時發生機車打滑摔倒，行車安全遭質疑，也引發民怨。花蓮縣府近日針...

花蓮推健康餐盒地圖 買5盒送百元折價券再抽好禮

台灣一半以上人口是外食族，為讓民眾吃得健康又美味，花蓮縣衛生局推出「集食饗樂」活動，輔導77家餐飲店，做出符合健康飲食元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。