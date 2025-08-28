基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9/1降價賣
基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。宜蘭分署今天表示，兩店設備9月1日將降價拍賣，有興趣的民眾可以到場競標。
位在基隆廟口商圈邊的健身俱樂部2016年開業，業者因欠繳勞健保費176萬餘元遭移送執行。宜蘭分署多次分期寬緩及催繳，業者未持續繳納，去年8月間查扣該俱樂部飛輪5台、滑步機3台和轉體機、二頭彎舉機、側平舉機、腿伸展機、臥姿腿後勾機、坐姿胸推機、背部下拉機、肩椎機各1部等，合計共16種健身器材。
宜蘭分署今年8月4日曾在店址仁三路11號地下1樓舉辦首次拍賣，最後流標收場，9月1日降價再行拍賣，買家只要出價達底價50%即可拍定。
至於欠繳稅費的麵包店，1980年在基隆市義一路開店，後來共成立6家店。除了製作麵包、蛋糕和伴手禮，1986年起推展戶外歐式外燴服務。近年疑財務出問題，已有4家分店歇業，且因欠繳營業稅超過25萬元，2家分店已停用發票。
主管機關移送執行後，宜蘭分署執行官追查麵包店財產狀況，發現業者仍有承接外燴業務，但當有大筆貨款入帳，就被提領一空，代表業者並非無繳款能力，而是無意繳納。今年7月14日、16日，先後至2家分店查封冰櫃等設備。
宜蘭分署指出，家家麵包業者欠繳營業稅及勞健保費已超過70萬元，陸續查封冰櫃5台及凍藏發酵箱等動產，業者仍未能按清償計畫繳款。9月1日上午11時將在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號）再次辦拍賣會，底價下修，有興趣民眾可到場競標。
宜蘭分署每月第「1」周的周「2」下午「3」時，宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，前一日另在基隆辦公室，舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動，相關拍賣資訊可上分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告（https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/）查詢。
