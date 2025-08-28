2025全國有機茶TAGs評鑑 花蓮6茶農獲佳績

2025全國有機茶分類分級TAGs評鑑，花蓮共6家茶園獲佳績，縣長徐榛蔚祝賀並勉勵茶農再接再厲、精益求精，期許一同努力將花蓮茶產區變成全國知名的茶品，更向國際市場邁進。

花蓮縣農業處今天表示，此次由農業部茶及飲料作物改良場與財團法人台北市瑠公農業產銷基金會共同辦理的「2025第六屆全國有機茶分類分級TAGs評鑑」活動，採用台灣茶分類分級系統（Taiwan teaAssortment & Grading system,TAGs）評鑑制度。

這是首度將台灣六大特色茶品項納入評鑑組別，包括綠茶、清香型條形包種茶、清香型球形烏龍茶、東方美人茶、焙香型球形烏龍茶（凍頂烏龍茶、紅烏龍、鐵觀音）及紅茶（大小葉種），充分展現台灣有機茶多元風貌與在地特色。

花蓮縣此次共有6家茶園獲評鑑佳績，各茶產區包括富里鄉、玉里鎮、瑞穗鄉都有茶農得獎，分別是玉里赤科山伊禾茶茶園以小葉種紅茶組獲得2特選、1優選，清香型球形烏龍茶組獲得1優選；玉里赤科山張振浪（天心茶莊）以小葉種紅茶紅組獲得1特選、1精選、1優選，清香型球形烏龍茶獲得1精選、1優選。

以及玉里赤科山茶農陳錦竹以小葉種紅茶組獲得1特選；富里六十石山茶農林俊傑（益順休閒農莊）以清香型球形烏龍茶組獲得1精選、2優選，小葉種紅茶組獲得1優選；瑞穗茶農葉步銧以大葉種紅茶組獲得1特選，瑞穗鄉茶農粘竣程以清香型球形烏龍茶組獲得1精選、4優選，小葉種紅茶組獲得5優選。

徐榛蔚表示，這次評鑑最高級別─特選獎全國共34茶樣，花蓮5茶樣獲殊榮（玉里赤科山伊禾茶茶園2茶樣、玉里赤科山張振浪、玉里赤科山陳錦竹、瑞穗葉步銧），顯示花蓮有許多優秀的製茶師及用心的茶農，並展現優質茶風味和品質，花蓮有機優質茶品實至名歸。

她說，花蓮擁有全國最大的有機農業生產面積，有機茶也是全國主要產區之一。縣府持續支持與協助花蓮茶產業發展，提升花蓮茶品的知名度與競爭力，讓花蓮茶成為台灣主要代表性的茶品。

